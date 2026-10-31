تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

طفرة الذكاء الاصطناعي تقود الاقتصاد الأميركي.. هل تتحول الاستثمارات الضخمة إلى نقطة ضعف؟

Lebanon 24
31-10-2026 | 00:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
طفرة الذكاء الاصطناعي تقود الاقتصاد الأميركي.. هل تتحول الاستثمارات الضخمة إلى نقطة ضعف؟
طفرة الذكاء الاصطناعي تقود الاقتصاد الأميركي.. هل تتحول الاستثمارات الضخمة إلى نقطة ضعف؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يتزايد دور الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد الأميركي، بعدما تجاوز مرحلة الابتكار التكنولوجي ليصبح أحد أبرز محركات الاستثمار والنمو. لكن التوسع الكبير في الإنفاق على هذه التكنولوجيا يفتح باب التساؤلات بشأن مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على مواصلة الاعتماد على هذا القطاع، وما إذا كانت الطفرة الحالية ستشكل أساساً لازدهار طويل الأمد أم مصدراً لمخاطر اقتصادية في حال تراجع الزخم الاستثماري.

وتشير تقديرات نقلتها وكالة «بلومبرغ» إلى وجود تباين بين المؤسسات المالية والاقتصاديين بشأن حجم التأثير الفعلي لاستثمارات الذكاء الاصطناعي في معدلات النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة.

فبينما يقدّر خبراء «غولدمان ساكس» مساهمة هذه الاستثمارات بنحو 0.1 نقطة مئوية من النمو، يرفع بنك «ING» هذا التقدير إلى قرابة 0.3 نقطة مئوية، في اختلاف يعكس صعوبة قياس الأثر الاقتصادي المباشر للتوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

استثمارات بتريليونات الدولارات

تتمثل إحدى أبرز ملامح هذه الطفرة في حجم الأموال المتوقع ضخها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها. وتشير تقديرات متداولة في الأسواق إلى إمكانية وصول إجمالي الاستثمارات في هذا المجال إلى نحو 10.3 تريليون دولار بحلول عام 2032.

ويضع هذا الحجم من الإنفاق القطاع أمام واحدة من أضخم موجات الاستثمار الرأسمالي التي شهدها الاقتصاد الأميركي، في ظل تسابق الشركات الكبرى على إنشاء مراكز البيانات وتطوير قدرات الحوسبة وشراء الرقائق المتقدمة.

ولا يقتصر تأثير هذه الاستثمارات على قطاع التكنولوجيا، إذ تمتد تداعياتها إلى أسواق الأسهم والثروات الشخصية والإنفاق الاستهلاكي. فقد ساهم صعود الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قيمتها السوقية وزيادة ثروات عدد من المستثمرين، الأمر الذي انعكس على النشاط الاقتصادي من خلال ما يُعرف بـ«أثر الثروة»، حيث يؤدي ارتفاع قيمة الأصول إلى زيادة القدرة على الإنفاق والاستثمار.

مخاطر الاعتماد على قطاع واحد

على الرغم من المكاسب التي تحققها طفرة الذكاء الاصطناعي، فإن تركّز جانب متزايد من النمو الاقتصادي في هذا القطاع يثير مخاوف من التداعيات المحتملة لأي تراجع مفاجئ.

ففي حال تعرض أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لانخفاضات حادة، أو قررت الشركات تقليص خططها الاستثمارية في مراكز البيانات والبنية الرقمية، فقد تنتقل آثار التراجع إلى قطاعات أخرى، من خلال انخفاض الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي وتراجع ثقة المستثمرين.

وتكمن المخاطرة في أن الاقتصاد الذي يستفيد حالياً من تدفق الاستثمارات الضخمة قد يصبح أكثر حساسية لتقلبات قطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصاً إذا لم تتمكن هذه الاستثمارات من تحقيق العوائد والإنتاجية التي تتوقعها الشركات والأسواق.

سوق العمل أمام تحولات واسعة

ولا تتوقف تداعيات انتشار الذكاء الاصطناعي عند الاستثمارات والأسواق المالية، بل تمتد إلى طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل الأميركي.

وفي هذا السياق، تتوقع شركة «ماكينزي» أن يضطر نحو 11 مليون أميركي إلى تغيير وظائفهم أو اكتساب مهارات مهنية جديدة خلال العقد المقبل، نتيجة التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة.

وتضع هذه التوقعات المؤسسات الحكومية والشركات أمام تحديات تتعلق بتأهيل العاملين وتطوير قدراتهم، بما يضمن مواكبة التغيرات التكنولوجية والحد من تداعياتها على فرص العمل. كما تبرز الحاجة إلى توسيع برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني لمساعدة الموظفين على الانتقال إلى وظائف تتطلب مهارات مختلفة.

ازدهار طويل الأمد أم رهان محفوف بالمخاطر؟

مع احتدام المنافسة الدولية على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام فرصة اقتصادية كبيرة لتعزيز موقعها التكنولوجي وزيادة إنتاجية قطاعات متعددة.

لكن نجاح هذه المرحلة لن يُقاس بحجم الأموال المستثمرة وحده، بل بقدرة الشركات على تحويل الإنفاق الضخم إلى إنتاجية فعلية وعوائد مستدامة، فضلاً عن قدرة سوق العمل على التكيف مع التغييرات المتسارعة.

وبين التفاؤل بالعوائد المستقبلية والتحذيرات من تضخم التوقعات الاستثمارية، يبقى التحدي الأساسي أمام الاقتصاد الأميركي هو تحقيق نمو متوازن لا يعتمد بصورة مفرطة على طفرة واحدة، مهما بدت واعدة، لتجنب انعكاسات أي تصحيح محتمل في أسواق التكنولوجيا مستقبلاً.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع توقعات التجارة العالمية رغم حرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:00:24 Lebanon 24 Lebanon 24
متى يبدأ انهيار طفرة الذكاء الاصطناعي؟ التاريخ يكشف المؤشر
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:00:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يستطيع لبنان دخول "اقتصاد الذكاء الاصطناعي"بلا كهرباء؟
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:00:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي يدعم نمو الاقتصاد العالمي
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:00:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

الأسواق المالية

غولدمان ساكس

المستقبل

بلومبرغ

الثروة

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
11:27 | 2026-10-31
Lebanon24
11:24 | 2026-10-31
Lebanon24
10:46 | 2026-10-31
Lebanon24
09:39 | 2026-10-31
Lebanon24
08:30 | 2026-10-31
Lebanon24
07:51 | 2026-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24