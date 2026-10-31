طفرة الذكاء الاصطناعي تقود الاقتصاد الأميركي.. هل تتحول الاستثمارات الضخمة إلى نقطة ضعف؟

يتزايد دور في دعم الاقتصاد الأميركي، بعدما تجاوز مرحلة الابتكار التكنولوجي ليصبح أحد أبرز محركات الاستثمار والنمو. لكن التوسع الكبير في الإنفاق على هذه التكنولوجيا يفتح باب التساؤلات بشأن مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على مواصلة الاعتماد على هذا القطاع، وما إذا كانت الطفرة الحالية ستشكل أساساً لازدهار طويل الأمد أم مصدراً لمخاطر اقتصادية في حال تراجع الزخم الاستثماري.

وتشير تقديرات نقلتها وكالة «بلومبرغ» إلى وجود تباين بين المؤسسات المالية والاقتصاديين بشأن حجم التأثير الفعلي لاستثمارات الذكاء الاصطناعي في معدلات النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة.

فبينما يقدّر خبراء «غولدمان ساكس» مساهمة هذه الاستثمارات بنحو 0.1 نقطة مئوية من النمو، يرفع بنك «ING» هذا التقدير إلى قرابة 0.3 نقطة مئوية، في اختلاف يعكس صعوبة قياس الأثر الاقتصادي المباشر للتوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

استثمارات بتريليونات الدولارات

تتمثل إحدى أبرز ملامح هذه الطفرة في حجم الأموال المتوقع ضخها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها. وتشير تقديرات متداولة في الأسواق إلى إمكانية وصول إجمالي الاستثمارات في هذا المجال إلى نحو 10.3 تريليون دولار بحلول عام 2032.

ويضع هذا الحجم من الإنفاق القطاع أمام واحدة من أضخم موجات الاستثمار الرأسمالي التي شهدها الاقتصاد الأميركي، في ظل تسابق الشركات الكبرى على إنشاء مراكز البيانات وتطوير قدرات الحوسبة وشراء الرقائق المتقدمة.

ولا يقتصر تأثير هذه الاستثمارات على قطاع التكنولوجيا، إذ تمتد تداعياتها إلى أسواق الأسهم والثروات الشخصية والإنفاق الاستهلاكي. فقد ساهم صعود الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قيمتها السوقية وزيادة ثروات عدد من المستثمرين، الأمر الذي انعكس على النشاط الاقتصادي من خلال ما يُعرف بـ«أثر الثروة»، حيث يؤدي ارتفاع قيمة الأصول إلى زيادة القدرة على الإنفاق والاستثمار.

مخاطر الاعتماد على قطاع واحد

على الرغم من المكاسب التي تحققها طفرة الذكاء الاصطناعي، فإن تركّز جانب متزايد من النمو الاقتصادي في هذا القطاع يثير مخاوف من التداعيات المحتملة لأي تراجع مفاجئ.

ففي حال تعرض أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لانخفاضات حادة، أو قررت الشركات تقليص خططها الاستثمارية في مراكز البيانات والبنية الرقمية، فقد تنتقل آثار التراجع إلى قطاعات أخرى، من خلال انخفاض الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي وتراجع ثقة المستثمرين.

وتكمن المخاطرة في أن الاقتصاد الذي يستفيد حالياً من تدفق الاستثمارات الضخمة قد يصبح أكثر حساسية لتقلبات قطاع الذكاء الاصطناعي، خصوصاً إذا لم تتمكن هذه الاستثمارات من تحقيق العوائد والإنتاجية التي تتوقعها الشركات والأسواق.

سوق العمل أمام تحولات واسعة

ولا تتوقف تداعيات انتشار الذكاء الاصطناعي عند الاستثمارات والأسواق المالية، بل تمتد إلى طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل الأميركي.

وفي هذا السياق، تتوقع شركة «ماكينزي» أن يضطر نحو 11 مليون أميركي إلى تغيير وظائفهم أو اكتساب مهارات مهنية جديدة خلال العقد المقبل، نتيجة التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة.

وتضع هذه التوقعات المؤسسات الحكومية والشركات أمام تحديات تتعلق بتأهيل العاملين وتطوير قدراتهم، بما يضمن مواكبة التغيرات التكنولوجية والحد من تداعياتها على فرص العمل. كما تبرز الحاجة إلى توسيع برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني لمساعدة الموظفين على الانتقال إلى وظائف تتطلب مهارات مختلفة.

ازدهار طويل الأمد أم رهان محفوف بالمخاطر؟

مع احتدام المنافسة الدولية على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، تجد نفسها أمام فرصة اقتصادية كبيرة لتعزيز موقعها التكنولوجي وزيادة إنتاجية قطاعات متعددة.

لكن نجاح هذه المرحلة لن يُقاس بحجم الأموال المستثمرة وحده، بل بقدرة الشركات على تحويل الإنفاق الضخم إلى إنتاجية فعلية وعوائد مستدامة، فضلاً عن قدرة سوق العمل على التكيف مع التغييرات المتسارعة.

وبين التفاؤل بالعوائد المستقبلية والتحذيرات من تضخم التوقعات الاستثمارية، يبقى التحدي الأساسي أمام الاقتصاد الأميركي هو تحقيق نمو متوازن لا يعتمد بصورة مفرطة على طفرة واحدة، مهما بدت واعدة، لتجنب انعكاسات أي تصحيح محتمل في أسواق التكنولوجيا مستقبلاً.