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إقتصاد

بضغط من أسهم الرقائق.. "نيكاي" يغلق منخفضاً

Lebanon 24
02-11-2026 | 04:00
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بضغط من أسهم الرقائق.. نيكاي يغلق منخفضاً
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أغلق مؤشر "نيكاي" الياباني على انخفاض في تعاملات الاثنين، متأثراً بالتراجع الحاد في سهم شركة "كيوكسيا" المصنعة لرقائق الذاكرة، فيما حدّت مكاسب حققتها "طوكيو إلكترون" وشركات أخرى أعلنت نتائج قوية من حجم الخسائر.
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وتراجع مؤشر "نيكاي" بنسبة 0.33% ليغلق عند 63081.86 نقطة، بينما انخفض مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.88% إلى 3930.28 نقطة.

وقال كازواكي شيمادا، كبير محللي استراتيجيات السوق في شركة "إيواي كوزمو سيكيوريتيز"، إن السوق واجهت عوامل سلبية تمثلت في تراجع "وول ستريت" الأسبوع الماضي ونتائج "كيوكسيا"، لكنه أشار إلى أن أرباح شركات مثل "طوكيو إلكترون" و"باناسونيك" جاءت أفضل من المتوقع، ما وفر دعماً لمؤشر "نيكاي".
وهبط سهم "كيوكسيا" بنسبة 15.78% ليصبح أكبر ضاغط على المؤشر، بعدما خيبت توقعات الشركة للربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول آمال المستثمرين. وفي المقابل، قفز سهم "طوكيو إلكترون" 5.16% بعد توقعها ارتفاع صافي أرباحها السنوية بنسبة 50%، متجاوزة توقعات المحللين.

كما ارتفع سهم "باناسونيك هولدينغز" 5.41% بعد رفع توقعات الأرباح التشغيلية السنوية بنسبة 20% إلى 710 مليارات ين (4.51 مليار دولار)، مدعوماً بعوامل عدة من بينها الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي الذي جاء أقوى من المتوقع.

وفي القطاع المصرفي، تراجعت أسهم كبرى المؤسسات المالية، إذ انخفضت أسهم مجموعات "ميتسوبيشي يو إف جيه" و"سوميتومو ميتسوي" و"ميزوهو" بنحو 2% لكل منها.

ومن بين أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 32% من الأسهم، بينما تراجعت 65%، في حين استقرت 2% دون تغيير.
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طوكيو إلكترون

وول ستريت

سوميتومو

اليابان

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