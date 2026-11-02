تكريم فائزين ضمن فعاليات "معرض الصناعة اللبنانية".. الخوري: التغليف أصبح جزءاً من هوية المنتج

نظّم للتغليف "ليبان باك"، بالتعاون مع ، حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "ستار باك 2026"، برعاية جو وحضوره، ضمن فعاليات معرض الصناعة في "Seaside Arena" في .

وهنّأ عيسى الخوري الطلاب المشاركين والفائزين في المسابقة التي استقطبت نحو 300 طالب وطالبة، مؤكداً أن التغليف أصبح جزءاً من هوية المنتج وقيمته التجارية، وعنصراً مهماً في رفع تنافسية المنتجات اللبنانية وتعزيز فرص تصديرها.

وشدد على ضرورة مواكبة واعتماد حلول مستدامة توازن بين حماية البيئة وجودة المنتجات والجدوى الاقتصادية.

بدورها، دعت مؤسسة "ليبان باك" ومديرته التنفيذية سهى إلى مواصلة الاستثمار في الشباب وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، بما يساعد على تحويل أفكار الطلاب إلى حلول قابلة للتطبيق.