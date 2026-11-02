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إقتصاد

تكريم فائزين ضمن فعاليات "معرض الصناعة اللبنانية".. الخوري: التغليف أصبح جزءاً من هوية المنتج

Lebanon 24
02-11-2026 | 07:50
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تكريم فائزين ضمن فعاليات معرض الصناعة اللبنانية.. الخوري: التغليف أصبح جزءاً من هوية المنتج
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نظّم المركز اللبناني للتغليف "ليبان باك"، بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "ستار باك 2026"، برعاية وزير الصناعة جو عيسى الخوري وحضوره، ضمن فعاليات معرض الصناعة اللبنانية في "Seaside Arena" في بيروت.

وهنّأ عيسى الخوري الطلاب المشاركين والفائزين في المسابقة التي استقطبت نحو 300 طالب وطالبة، مؤكداً أن التغليف أصبح جزءاً من هوية المنتج وقيمته التجارية، وعنصراً مهماً في رفع تنافسية المنتجات اللبنانية وتعزيز فرص تصديرها.

وشدد على ضرورة مواكبة المعايير الدولية واعتماد حلول مستدامة توازن بين حماية البيئة وجودة المنتجات والجدوى الاقتصادية.

بدورها، دعت مؤسسة "ليبان باك" ومديرته التنفيذية سهى عطالله إلى مواصلة الاستثمار في الشباب وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، بما يساعد على تحويل أفكار الطلاب إلى حلول قابلة للتطبيق.

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