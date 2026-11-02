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إقتصاد

"أنثروبيك" تقتحم وول ستريت بـ17 مليار دولار

Lebanon 24
02-11-2026 | 16:30
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أنثروبيك تقتحم وول ستريت بـ17 مليار دولار
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أعلنت "أنثروبيك"، التي تعد من الشركات الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، الاثنين، عن قفزة في إيراداتها الفصلية تجاوزت 1100 بالمئة، في وقت تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام في وول ستريت هذا الشهر، بحسب وكالة "فرانس برس".
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ويأتي إدراج "أنثروبيك" في البورصة، المتوقع في موعد أقربه الأسبوع المقبل، وسط قلق متزايد في أوساط المستثمرين من الأموال الضخمة التي تُضخ في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبلغت عائداتها 17 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة بـ1,4 مليار دولار قبل عام.
 
وقالت الشركة التي سيساعد إدراجها لأول مرّة في سوق الأسهم على تحديد مدى استمرار طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التي تدعم الاقتصاد الأمريكي، في بيان معدل، إن صافي خسائرها بلغ 23,3 مليار دولار في الفترة من تموز حتى أيلول.

وأظهر بيانها المالي أن الخسارة ناتجة بشكل أساسي عن رسوم محاسبة غير نقدية مرتبطة بارتفاع تقييم الشركة.

كما كشف أن "أنثروبيك" التزمت بإنفاق نحو 895 مليار دولار، وهو مبلغ خُصّص بمعظمه للقدرة الحوسبية، وسيُصرف جزء كبير منه على مدى السنوات الخمس المقبلة.
 
وعادت الشركة لتسجيل خسائر تشغيلية بلغت 567 مليون دولار في الربع الثالث إثر تكبدها تكاليف أعلى للحصول على قدرات حوسبية قصيرة الأمد.

وسيشكل الطرح العام الأولي اختبارا رئيسيا لثقة السوق في طفرة الذكاء الاصطناعي، مع اتساع نطاق المستثمرين المحتملين؛ إذ سيحصل صغار المستثمرين على أول فرصة لهم لشراء الأسهم مباشرة في شركة عملاقة متخصصة في الذكاء الاصطناعي. (إرم نيوز) 
 
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