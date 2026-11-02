بنك القاهرة يدخل البورصة المصرية.. والسهم يقفز 7%

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سجّل سهم ارتفاعاً بنحو 7% في مستهل أولى جلسات تداوله بالبورصة ، اليوم الاثنين، بعد طرح 45% من أسهم البنك، وسط إقبال من المستثمرين المحليين والأجانب.وارتفع سعر السهم إلى نحو 5.67 جنيهات، مقارنة بسعر الطرح البالغ 5.30 جنيهات، في خطوة تُعدّ من أبرز عمليات الطرح الحكومي في السوق المصرية.وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة نحو 36.37 مليار جنيه ، فيما تجاوز تقييم البنك 80.8 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 1.46 مليار دولار.وشهد الطرح العام طلباً كبيراً، إذ تجاوزت تغطيته 27 مرة، بمشاركة مؤسسات استثمارية محلية ودولية، في إطار برنامج الحكومة المصرية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.ورغم القفزة المسجلة خلال التداولات الأولى، قلّص السهم مكاسبه لاحقاً، ليُنهي جلسته الأولى عند 5.31 جنيهات، بارتفاع طفيف بلغ 0.19% عن سعر الطرح.