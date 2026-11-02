أسطوانة الغاز بـ100 شيكل.. موجة غضب في فلسطين والحكومة توضح

Advertisement

أثار قرار رفع سعر أسطوانة المنزلي في إلى 100 شيكل إسرائيلي، أي نحو 32 دولاراً، موجة من الغضب والسخرية على ، وسط مطالبات بالتراجع عن التسعيرة الجديدة، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.وجاءت موجة الاستياء عقب إعلان ، عبر للبترول، أسعار المحروقات لشهر تشرين الثاني الجاري، حيث بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي بسعة 12 كيلوغراماً 100 شيكل.وعبّر فلسطينيون عن استيائهم من ارتفاع الأسعار، معتبرين أن الغاز تحوّل من سلعة أساسية إلى عبء مالي إضافي على الأسر، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء. وسخر ناشطون من التسعيرة الجديدة، مشبّهين أسطوانة الغاز بالمقتنيات الثمينة، فيما طالب آخرون بإعادة النظر في القرار.وفي ردّ على الانتقادات، أكدت الهيئة العامة للبترول تفهّمها لمعاناة المواطنين، موضحة أن قدرتها على التدخل في تحديد الأسعار محدودة نتيجة الأزمة المالية التي تواجهها .وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع سعر الغاز مرتبط بأسعار الموردين واضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف النقل، نافية فرض ضرائب إضافية أو تعديل هوامش أرباح محطات الغاز والموزعين.وأكدت أنها تواصل البحث عن حلول للتخفيف من الأعباء على المواطنين، متوقعة انخفاض الأسعار عند زوال الأسباب التي أدت إلى ارتفاعها.