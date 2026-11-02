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إقتصاد

سباق تسلّح عالمي.. الإنتاج العسكري البحري يقفز 49%

Lebanon 24
02-11-2026 | 23:00
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سباق تسلّح عالمي.. الإنتاج العسكري البحري يقفز 49%
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سجّل الإنتاج العسكري البحري العالمي ارتفاعاً بنسبة 49% خلال العامين الماضيين، لتصل قيمته إلى 122 مليار دولار في عامَي 2024 و2025، مقارنة بنحو 82 مليار دولار خلال العامين السابقين، في ظل تسارع سباق التسلّح وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "نافال غروب" الفرنسية للصناعات الدفاعية، بيير إيريك بومليه، خلال افتتاح معرض "يورونافال" للدفاع البحري في باريس، الاثنين، أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة تناولت إنتاج السفن الحربية والغواصات على مستوى العالم.
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وأوضح بومليه أن الصين تصدّرت دول العالم في البناء العسكري البحري خلال عامَي 2024 و2025، متقدمة على الولايات المتحدة، بالتزامن مع مساعي القوى الكبرى إلى توسيع أساطيلها وتحديث قدراتها العسكرية.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط أسهمت في تسريع الاستثمارات العسكرية البحرية، خصوصاً مع تزايد المخاطر التي تهدد طرق التجارة والملاحة الدولية.

ولفت إلى أن العالم اعتاد طوال العقود الثلاثة الماضية التعامل مع البحار باعتبارها ممرات آمنة ومفتوحة للتجارة، إلا أن التحولات الأمنية الأخيرة أنهت تلك المرحلة، ودفعت الدول إلى إعادة النظر في أولوياتها الدفاعية.

وتعكس هذه الزيادة اتساع المنافسة بين القوى الكبرى على تعزيز نفوذها البحري، في وقت باتت فيه حماية الممرات التجارية والبنية التحتية البحرية جزءاً أساسياً من الحسابات العسكرية والاستراتيجية.
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