سباق تسلّح عالمي.. الإنتاج العسكري البحري يقفز 49%

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سجّل الإنتاج العسكري البحري العالمي ارتفاعاً بنسبة 49% خلال العامين الماضيين، لتصل قيمته إلى 122 مليار دولار في عامَي 2024 و2025، مقارنة بنحو 82 مليار دولار خلال العامين السابقين، في ظل تسارع سباق التسلّح وتصاعد التوترات الجيوسياسية.وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "نافال غروب" للصناعات الدفاعية، إيريك بومليه، خلال افتتاح معرض "يورونافال" للدفاع البحري في ، الاثنين، أن هذه الأرقام تستند إلى دراسة تناولت إنتاج السفن الحربية والغواصات على مستوى العالم.وأوضح بومليه أن تصدّرت دول العالم في البناء العسكري البحري خلال عامَي 2024 و2025، متقدمة على ، بالتزامن مع مساعي القوى الكبرى إلى توسيع أساطيلها وتحديث قدراتها العسكرية.وأشار إلى أن الحرب الروسية والتوترات المتصاعدة في أسهمت في تسريع الاستثمارات العسكرية البحرية، خصوصاً مع تزايد المخاطر التي تهدد طرق التجارة والملاحة الدولية.ولفت إلى أن العالم اعتاد طوال العقود الثلاثة الماضية التعامل مع البحار باعتبارها ممرات آمنة ومفتوحة للتجارة، إلا أن التحولات الأمنية الأخيرة أنهت تلك المرحلة، ودفعت الدول إلى إعادة النظر في أولوياتها الدفاعية.وتعكس هذه الزيادة اتساع المنافسة بين القوى الكبرى على تعزيز نفوذها البحري، في وقت باتت فيه حماية الممرات التجارية والبنية التحتية البحرية جزءاً أساسياً من الحسابات العسكرية والاستراتيجية.