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إقتصاد

طيران الإمارات تؤجل حسم طلب أكبر طائرات إيرباص.. ومحركات رولز رويس في دائرة الشك

Lebanon 24
03-11-2026 | 14:00
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طيران الإمارات تؤجل حسم طلب أكبر طائرات إيرباص.. ومحركات رولز رويس في دائرة الشك
طيران الإمارات تؤجل حسم طلب أكبر طائرات إيرباص.. ومحركات رولز رويس في دائرة الشك photos 0
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لم تلتزم بعد "طيران الإمارات" (Emirates) بطلب أكبر طراز من طائرات "A350" لدى "إيرباص"، حتى بعد إعلان شركة "رولز رويس" المُصنّعة للمحركات أنها تجري تعديلات على أجزاء من التوربينات لجعلها أكثر موثوقية.
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قال عدنان كاظم، نائب رئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، في مقابلة أجريت معه في الدوحة يوم الثلاثاء، إن الناقلة، التي لديها طلبيات لشراء 270 طائرة من طراز "777X" المنافس لشركة بوينغ، ستتخذ قراراً بشأن ما إذا كانت ستطلب الطراز أم لا بعد أن تحدد ما إذا كانت التحسينات التي أدخلتها شركة رولز رويس على مكونات المحرك تخضع للتدقيق.

طلبيات طيران الإمارات
تُعد طيران الإمارات واحدة من أكبر شركات الطيران للرحلات الطويلة في العالم، وكانت تاريخياً أكبر مشترٍ للجيل السابق من طائرات "777" التابعة لشركة "بوينغ"، وطائرات "A380" ذات الطابقين التابعة لشركة "إيرباص". وفي حين طلبت الناقلة 73 طائرة من الطراز الأصغر "A350-900"، ظلّ الحصول على طلبية للطراز "1000" بعيد المنال، رغم قدرته على الطيران لمسافة 9100 ميل بحري.

وسبق أن وصف تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات المعروف بصراحته، محركات "ترينت XWB-97"  التي تشغّل طائرات A350-1000 بأنها "معيبة"، وقال إنها لا تستوفي مواصفات المتانة التي حددتها الشركة. ومنذ ذلك الحين، قالت "رولز رويس" إنها أدخلت تحسينات على المحركات لزيادة مدة بقائها على الأجنحة وتعزيز موثوقيتها في المناخات الحارة.

تأخر تسليم الطائرات
قال كاظم إن الناقلة لا تزال تخطط لبدء تسلم طائرات "777X" المتأخرة منذ فترة طويلة في الربع الثاني من عام 2027. وكان من المُقرر أصلاً أن تدخل هذه الطائرة الخدمة في عام 2020، وقالت الشركة المُصنّعة إنها لا تزال تتوقع البدء في تسليم الطائرات للعملاء في وقت ما من العام المقبل.

ولم تحصل الطائرة حتى الآن على موافقة الجهات التنظيمية لبدء المرحلة التالية من اختبارات الاعتماد، في وقت تعمل فيه الشركة على معالجة مشكلة تتعلق بمتانة المحركات التي تصنعها جنرال "إلكتريك إيروسبيس" (GE Aerospace).

ويرى كاظم أن الاتجاه طويل الأمد للطلب على السفر سيُعوض التأثير الناجم عن التوترات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط. وأضاف: "نتعلم كيف نناور ونتكيف مع الظروف، وكيف نواصل المضي قُدماً". 


 
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طيران الإمارات

الشرق الأوسط

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