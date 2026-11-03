سوق العمل الأميركية تفاجئ التوقعات... ارتفاع كبير في الوظائف الشاغرة

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شهدت الوظائف الشاغرة في ارتفاعا حادا في أيلول، في حين انخفضت حالات التسريح من العمل، مما يدعم آراء خبراء الاقتصاد بأن سوق العمل لا تزال قوية رغم مكاسب التوظيف المتواضعة خلال ذلك الشهر.وذكر التابع لوزارة العمل في تقريره عن الوظائف الشاغرة ودوران العمالة اليوم الثلاثاء، أن عدد الوظائف الشاغرة، وهو مؤشر على الطلب على العمالة، ارتفع 333 ألفا إلى 7.523 مليون وظيفة بحلول آخر يوم من شهر أيلول.جرى تعديل بيانات شهر آب بزيادة طفيفة إلى 7.190 مليون وظيفة شاغرة بدلا من 7.079 مليون سابقا.وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم وجود 7.100 مليون وظيفة شاغرة في أيلول. وارتفع معدل الوظائف الشاغرة إلى 4.5 من 4.3% في آب.ويرى الخبراء أن سوق العمل لا تزال في وضع "توظيف منخفض وتسريح منخفض"، ويؤكدون أن الأرباح القوية في ظل استمرار متانة الطلب المحلي أبقت معدلات التسريح قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية. لكنهم أشاروا إلى أن استمرار الحرب والإسرائيلية على يجعل أرباب العمل مترددين في زيادة التوظيف.وزاد عدد التعيينات 131 ألفا إلى 5.402 مليون في أيلول. وارتفع معدل التعيينات إلى 3.4 من 3.3% في آب. وانخفضت حالات التسريح والفصل 127 ألفا إلى 1.641 مليون، مع انخفاض المعدل إلى 1%من 1.1 بالمئة في آب.وارتفع عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي 29 ألفا في أيلول. وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز أن عدد الوظائف زاد 65 ألفا في تشرين الأول، في حين بقي معدل البطالة دون تغيير عند 4.2% .