بعد فوز الديمقراطيين وتراجع الدولار.. الذهب يرتفع مجددًا وهذه آخر الأرقام

اقترب سعر الذهب من 4140 دولاراً للأونصة الخميس، بعدما ارتفع بما يصل إلى 1.9%، مدعوماً بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.
وكان المعدن النفيس قد قفز بأكثر من 3% الأربعاء، مسجّلاً أكبر ارتفاع له منذ آب ومتجاوزاً مجدداً مستوى 4000 دولار. وفي المقابل، تراجع الدولار بنسبة 0.4% في الجلسة نفسها، وواصل انخفاضه الخميس إلى جانب عوائد السندات.
ويدعم انخفاض العوائد جاذبية الذهب، الذي لا يدرّ فائدة، فيما يجعله ضعف الدولار أقل كلفة للمشترين بعملات أخرى. ومع ذلك، لا يزال المعدن النفيس منخفضاً بأكثر من 20% منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة
وإيران أواخر شباط، حين دفعت قفزة أسعار الطاقة نحو تشديد السياسة النقدية.
وفي سوق النفط
، بقيت العقود الآجلة لخام “برنت” تحت الضغط بعدما هبطت الأربعاء دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مطلع تشرين الأول، إثر تقليل الرئيس الأميركي دونالد ترامب
من احتمال توجيه ضربات جديدة إلى إيران
.
ويترقّب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركي الجمعة بحثاً عن مؤشرات إلى مسار الفائدة. ويرى محللو “أوفرسيز تشاينيز بانكينغ” أن استمرار مكاسب الذهب يتوقف على تراجع توقعات تشديد السياسة النقدية وعودة الطلب الاستثماري.
وصعدت الفضة بنسبة 1.8% إلى 53.15 دولار، بعدما قفزت بنحو 5% يوم الأربعاء.
وارتفع البلاتين والبلاديوم أيضاً، وانخفض مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري، وهو مقياس للعملة الأميركية، بنسبة 0.2% بعدما تراجع بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة.