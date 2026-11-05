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إقتصاد

الحرب تضرب "طيران الإمارات".. الأرباح تهوي 68%

Lebanon 24
05-11-2026 | 06:34
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أعلنت مجموعة طيران الإمارات، تراجع أرباحها بنسبة 66% خلال النصف الأول من سنتها المالية 2026-2027، متأثرة بتداعيات الحرب في منطقة الخليج وارتفاع تكاليف وقود الطائرات، إلى جانب الاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران الإقليمي.
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وأوضحت المجموعة أن أرباحها قبل احتساب الضرائب بلغت 4.1 مليارات درهم، أي نحو 1.1 مليار دولار، فيما تراجع صافي أرباحها إلى 3.6 مليارات درهم، وانخفضت إيراداتها بنسبة 12% إلى 66.2 مليار درهم، مقارنة بـ75.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى شركة "طيران الإمارات"، تراجعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 68% إلى 3.7 مليارات درهم، فيما انخفضت الإيرادات بنسبة 13% إلى 56.9 مليار درهم، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتأثر العمليات التشغيلية بالحرب.

كما سجلت شركة "دناتا"، المتخصصة في خدمات المطارات والسفر، انخفاضاً في أرباحها بنسبة 51% إلى 410 ملايين درهم، مع تراجع إيراداتها بنسبة 7%.

وقال رئيس مجموعة الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن الأشهر الستة الماضية كانت مليئة بالتحديات، مشيراً إلى أن استمرار الطلب على السفر وقوة عمليات الشحن ساهما في دعم الإيرادات رغم الضغوط الإقليمية.

وأكد أن المجموعة تواصل الاستثمار في توسيع أسطولها وتطوير خدماتها، مع الاستعداد لمواجهة تقلبات الأسواق واستمرار ارتفاع تكاليف الوقود.
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