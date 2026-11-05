كهرباء لبنان تستعيد 28 مليون دولار.. والمزيد آتٍ

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كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء نسيب نصر أن قرار قطع التغذية الكهربائية عن المؤسسات والمصالح العامة المتخلّفة عن تسديد فواتيرها حقّق إيرادات فورية بقيمة 28 مليون دولار، من أصل مستحقات إجمالية تبلغ 298 مليون دولار، مؤكداً أن إجراءات القطع ستشمل جميع الممتنعين عن الدفع من دون استثناء.وجاء كلام نصر خلال لقاء مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة وجبل لبنان، بحضور ممثل البنك الدولي محمد زكريا قمح، خُصّص لبحث واقع قطاع الكهرباء وخطط إصلاحه.وأوضح نصر أن المؤسسة بدأت العمل على إعادة النظر في التعرفة الكهربائية واعتماد آلية متحرّكة ترتبط بتغيّرات أسعار ، مشيراً إلى أن ارتفاع كلفة الفيول والتعديات على الشبكة يشكّلان أبرز التحديات.وكشف عن تقدّم في المشروع الهادف إلى زيادة إنتاج الكهرباء بنحو 2980 ميغاواط، لافتاً إلى أن استخدام قد يخفض كلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المئة، مع درس إمكانية استيراد الكهرباء من بكلفة أقل من الإنتاج المحلي.كما أشار إلى وجود نقص بعشرات آلاف العدادات الكهربائية، مؤكداً ضرورة استكمال تركيبها لتحسين الجباية والحد من التعديات.، أوضح قمح أن قرض البنك الدولي البالغ 250 مليون دولار سيُخصّص لتطوير الشبكة الكهربائية وإنشاء مركز تحكّم جديد وتأهيل معامل التوليد على نهر الليطاني، إلى جانب دعم الإصلاحات المالية والمؤسسية.بدوره، شدّد شقير على ضرورة تحسين التغذية الكهربائية وخفض كلفتها لتعزيز قدرة المؤسسات على الاستمرار والمنافسة.وفي ختام اللقاء، أعلنت الهيئات الاقتصادية دعمها إجراءات مؤسسة كهرباء لبنان، ولا سيما وقف الهدر وملاحقة المتخلّفين عن تسديد الفواتير، داعية إلى تسريع الإصلاحات لإنهاء أزمة الكهرباء وتخفيف أعبائها عن المواطنين والمؤسسات.