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إقتصاد

أسهم الذكاء الاصطناعي تقود موجة بيع في وول ستريت.. و"ناسداك" يهبط 5.5%

Lebanon 24
05-11-2026 | 23:31
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أسهم الذكاء الاصطناعي تقود موجة بيع في وول ستريت.. وناسداك يهبط 5.5%
أسهم الذكاء الاصطناعي تقود موجة بيع في وول ستريت.. وناسداك يهبط 5.5% photos 0
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محت وول ستريت، الخميس، مكاسب أفضل جلسة لها في ثلاثة أشهر، بعدما قادت أسهم الرقائق والشركات المرتبطة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي موجة بيع واسعة، وسط مخاوف من تباطؤ بناء مراكز جديدة وارتفاع تكاليف تمويلها.
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وهبط مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 4.4% إلى 7353.73 نقطة، مسجّلاً أسوأ أداء يومي له منذ اضطرابات الأسواق التي أعقبت إعلان الرسوم الجمركية الأميركية في نيسان 2025. وخسر "داو جونز" 1833 نقطة، أو 3.4%، فيما تراجع "ناسداك" 5.5% إلى 24315 نقطة، ليصبح أدنى بـ11.9% من ذروته القياسية المسجّلة الشهر الماضي.

وكان سهم "إنفيديا" أكبر مصدر للضغط على مؤشر "إس أند بي 500" بعدما تراجع 9.3%. وهوى سهم "أدفانسد مايكرو ديفايسز" 17.3%، بينما خسر سهم "كور ويف" 9.8% وسهم "جي إي فيرنوفا"، التي تساهم في إمداد مراكز البيانات بالطاقة، 7.5%.

وإلى جانب ارتفاع كلفة الاقتراض والمخاوف من تضخّم تقييمات أسهم التكنولوجيا، أثار فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي تساؤلات لدى المستثمرين بشأن احتمال فرض قيود مؤقتة على بناء مراكز بيانات جديدة، في ظل اعتراضات على أثرها في فواتير الكهرباء. ومن شأن تباطؤ البناء أن يضعف الطلب على الرقائق والطاقة والخدمات المرتبطة بهذه المشاريع.

وفي الأسواق الأخرى، ارتفع خام "برنت" 3.9% إلى 98.29 دولاراً للبرميل، مستعيداً جزءاً من خسائر الجلسة السابقة التي قاربت 9%. في المقابل، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من 4.90% إلى 4.84%.

وامتدت الضغوط إلى أسواق آسيا، حيث هبط مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي 5.3% و"نيكاي 225" الياباني 1.8%. وفي لندن، تراجع "فوتسي 100" بنسبة 0.4% بعد رفع بنك إنكلترا سعر الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. (العين الاخبارية)
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