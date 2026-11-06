رئيس هندوراس يدعو فلورنتينو بيريز للاستثمار في بلاده... والسدود والطرق على الطاولة

وجّه رئيس هندوراس نصري أسفورا دعوة إلى رئيس نادي فلورنتينو بيريز للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في بلاده، ولا سيما بناء السدود والطرق، خلال لقاء جمعهما في العاصمة .

وقال أسفورا إنه بحث مع بيريز، الذي يرأس أيضاً مجموعة "إيه سي إس" الإسبانية العاملة في قطاع الإنشاءات، فرص المشاركة في مشاريع تنوي حكومته تنفيذها خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن البلاد تستعد لإطلاق عدد من مشاريع البناء.

وقال أسفورا إنه عرض على بيريز إمكانية الاستثمار في مشاريع السدود والطرق، مضيفاً أن رجل الأعمال الإسباني أبدى اهتماماً بدراسة الاقتراح، لكنه لم يقدم أي أو موافقة نهائية حتى الآن.

وأوضح الرئيس الهندوراسي: "قال إنه سيفكر في الأمر"، مشيراً إلى أنه وجّه أيضاً دعوة إلى بيريز لزيارة هندوراس واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.

ولم يقتصر اللقاء على الجانب الاقتصادي، إذ تناول الطرفان أيضاً تطوير وتوسيع حضور الأكاديميات الرياضية المرتبطة بريال مدريد في هندوراس، بهدف تعزيز برامج التدريب والتأهيل للأطفال والشباب اعتباراً من عام 2027.

وأشار أسفورا إلى أن بيريز يعتزم العمل على توسيع هذه الأكاديميات خلال العام المقبل، استناداً إلى الاتفاقيات القائمة مع شركة هندوراسية لتطوير البرامج الرياضية في البلاد.

وخلال الزيارة، استقبل بيريز الرئيس الهندوراسي في ملعب سانتياغو برنابيو، واصطحبه في جولة للاطلاع على أعمال التجديد والتطوير التي شهدها الملعب، والتي وصفها أسفورا بأنها مثيرة للإعجاب.

كما تبادل الطرفان الهدايا، إذ قدّم أسفورا لبيريز قميص منتخب هندوراس يحمل الرقم 10، فيما أهداه رئيس قميصاً للنادي يحمل الرقم 1، إلى جانب مجسّم فضي للملعب.

وكان أسفورا قد تلقى أيضاً قميصاً لريال مدريد موقّعاً من النجم الفرنسي كيليان مبابي، وقال إنه سيحتفظ به في مكتبه.

ويأتي اللقاء في إطار زيارة أسفورا إلى إسبانيا للمشاركة في القمة الإيبيرية الأميركية، وعقد اجتماعات مع رجال أعمال لعرض فرص الاستثمار في هندوراس، في وقت تؤكد فيه حكومته سعيها إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتطوير البنية التحتية.

وفي ما يتعلق بمشاريع السدود والطرق، لا تزال المحادثات مع بيريز في إطار استكشاف فرص الاستثمار، من دون إعلان أي اتفاق أو مشاركة مؤكدة لشركاته في تنفيذ مشاريع داخل هندوراس.