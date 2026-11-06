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إقتصاد

2.9 تريليون دولار تتبخر... الذكاء الاصطناعي يهزّ أسواق العالم

Lebanon 24
06-11-2026 | 02:31
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امتدت موجة التراجع الحاد في أسواق الأسهم من وول ستريت إلى آسيا، بعدما أثارت مخاوف بشأن مستقبل الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات موجة بيع واسعة طالت شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، وسط تساؤلات عن قدرة الشركات على تحقيق عوائد من مئات مليارات الدولارات التي أنفقتها على هذه المشاريع.

وبحسب شبكة "يورونيوز"، خسرت الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو 2.9 تريليون دولار من قيمتها السوقية خلال جلسة الخميس، فيما امتدت التداعيات إلى الأسواق الآسيوية مع بدء التداولات الجمعة.

وتراجعت الأسهم الآسيوية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، بعدما أعادت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية إشعال المخاوف من فرض قيود أكثر تشدداً على إنشاء مراكز البيانات، في ظل فوز الديمقراطيين وسيطرتهم على الكونغرس، ودعوات عدد من مرشحيهم إلى إبطاء أو وقف التوسع في هذه المنشآت.

وتثير هذه الاحتمالات قلق المستثمرين بشأن حجم الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمدة التي تحتاج إليها الشركات لاسترداد استثماراتها، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الاقتراض. وقد يؤدي إبطاء بناء مراكز البيانات إلى تراجع الطلب على الرقائق الإلكترونية والكهرباء، فضلاً عن التأثير في توقعات النمو الاقتصادي الأميركي.

أسوأ أداء لأسهم أشباه الموصلات منذ 2020

سجّل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات تراجعاً بنسبة 12.2% خلال جلسة الخميس، في أكبر انخفاض يومي له منذ عام 2020، لتصل خسائره خلال الأسبوع إلى نحو 16% حتى إغلاق التداولات.

كما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.5%، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 4.4%، فيما خسر مؤشر داو جونز الصناعي 3.4%. وسجلت المؤشرات الثلاثة أكبر خسائر يومية لها منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة في نيسان 2025.

وأنهى ناسداك الجلسة على انخفاض بنسبة 11.9% عن مستواه القياسي، مقترباً من منطقة التصحيح السعري التي تبدأ عند تراجع المؤشر بنسبة 10% عن قمته.

الأسواق الآسيوية تلحق بوول ستريت

وفي اليابان، تراجع مؤشر نيكاي 225 بنحو 7% خلال التداولات، قبل أن يقلّص خسائره إلى 5.7% بحلول منتصف النهار في طوكيو. وانخفضت أسهم شركتي "كيوكسيا" و"سوفت بنك" بأكثر من 10%، فيما تراجعت أسهم "أدفانتست" بأكثر من 8%.

وفي كوريا الجنوبية، هبط مؤشر كوسبي بنسبة 8.8% في إحدى مراحل التداول، ما دفع السلطات إلى تعليق التداول لمدة 20 دقيقة. كما تراجعت أسهم شركة "إس كيه هاينكس" بنحو 10%، وأسهم "سامسونغ إلكترونيكس" بنحو 8% خلال التعاملات المبكرة.

أما في تايوان، فأغلق مؤشر "تايكس" منخفضاً بنسبة 4.5%، بعدما كان قد تراجع بأكثر من 8% في وقت سابق، فيما خسرت أسهم شركة "تي إس إم سي" لصناعة الرقائق ما يصل إلى 8.5% خلال الجلسة.

وامتدت الخسائر إلى أسواق أخرى، إذ تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.7%، ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.3%، فيما انخفض مؤشر "إس آند بي/إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 1%.

وقال نيل ويلسون من شركة "ساكسو ماركتس" إن موجة البيع تبدو مبالغاً فيها، لكنه أشار إلى أن المستثمرين يريدون رؤية استقرار الأسواق قبل العودة إلى الشراء.

ترامب يحمل الديمقراطيين مسؤولية التراجع

وفي تعليق على الانخفاضات، حمّل ترامب الديمقراطيين مسؤولية تراجع الأسواق، وكتب عبر منصته "تروث سوشال" أن سوق الأسهم انهار بسبب فوزهم في انتخابات الثلاثاء، مضيفاً أن عليهم تحمّل المسؤولية.

وفي أوروبا، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر "يورو ستوكس 50" بنحو 1% قبيل افتتاح الأسواق.

أما في أسواق السلع والعملات، فارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4% إلى ما دون 100 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة، بعدما كان النفط قد تراجع عقب نتائج الانتخابات الأميركية وسط آمال بالتوصل إلى نهاية للحرب مع إيران.

وفي المقابل، ارتفع الدولار أمام اليورو والين، بينما انخفض الذهب الفوري بنسبة 1.1% إلى 4,044 دولاراً للأونصة بحلول الساعة السادسة صباحاً بتوقيت وسط أوروبا.

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