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إقتصاد

تسلا تتجه لوقف إنتاج سايبرترك بحلول 2027 ... ما السبب؟

Lebanon 24
06-11-2026 | 23:00
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تسلا تتجه لوقف إنتاج سايبرترك بحلول 2027 ... ما السبب؟
تسلا تتجه لوقف إنتاج سايبرترك بحلول 2027 ... ما السبب؟ photos 0
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 أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا،  إيلون ماسك، أن الشركة ستوقف تدريجيا إنتاج السيارة (سايبرترك) في مصنعها العملاق بولاية تكساس في منتصف 2027 تقريبا وذلك بعد ضعف المبيعات المستمر منذ سنوات لهذا ‌الطراز ذي الطابع المستقبلي الذي كان يروج له في السابق باعتباره منافسا للشاحنات التقليدية.
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وتمثل هذه الخطوة تراجعا كبيرا عن أحد المشروعات المفضلة لدى ماسك، الذي قال في منشور على منصة إكس إن التخفيض التدريجي للإنتاج سيسمح لتسلا بزيادة إنتاج السيارة (سايبركاب)، وهي سيارة أجرة آلية جعلها ماسك محور طموحات الشركة في مجال المركبات ⁠ذاتية القيادة، لكنها لم تثبت جدواها تجاريا بعد.

ويأتي هذا الإعلان في ختام أسبوع صعب لماسك، إذ لم يسفر إنفاقه السياسي القياسي الذي بلغ ما يقرب من نصف مليار دولار عن نتائج تذكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي التي جرت يوم الثلاثاء بخسارة الغالبية العظمى من المرشحين الجمهوريين الذين دعمهم سباقاتهم الانتخابية.
وإجمالا، تتجه شركات ماسك إلى خسارة أكثر من 180 مليار دولار من القيمة السوقية خلال الأسبوع.
وعلى الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان إنتاج سايبرترك سيُنقل إلى منشأة أخرى ‌أم ⁠سيُوقف تماما، فإن مصنع الشركة في أوستن هو المنشأة الوحيدة المعروفة التابعة لتسلا والمجهزة لتصنيع.
ووصف ماسك سايبرترك ردا على أحد المستخدمين على منصة إكس بأنها "أفضل مركبة صنعتها تسلا على الإطلاق"، ووصف إيقاف إنتاجها بأنه "نهاية حقبة".
وبدأت تسلا ⁠في تحويل تركيزها نحو الروبوتات والقيادة الذاتية، وهو انتقال يقول المحللون إنه يأتي على حساب قطاع السيارات الكهربائية الذي أسهمت الشركة في ريادته، وذلك في وقت يعزز فيه المنافسون الصينيون وجودهم ⁠في هذا القطاع.
وبدأت الشركة الأميركية المصنعة للسيارات الكهربائية في تسليم سيارات سايبرترك للعملاء في أواخر 2023. وتشير منصة بيانات السيارات (كيلي بلو بوك) إلى بيع الشركة 20237 سيارة ⁠سايبرترك فقط في الولايات المتحدة العام الماضي، بانخفاض 48 بالمئة عن الرقم المسجل في 2024 والبالغ 38965 سيارة. وتوقع ماسك قرب بدء الإنتاج في 2023 تحقيق مبيعات سنوية 250 ألف سيارة.
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