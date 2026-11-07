في أكبر خسارة أسبوعية منذ جائحة كورونا.. برنت يهبط 16.4%

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ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بشكل طفيف بنهاية تعاملات يوم الجمعة، وسط تجدد المخاوف من شن مزيداً من الضربات على ، بعدما قال الرئيس الأميركي إنه سيقرر قريباً ما إذا كان سيسعى إلى التوصل لاتفاق سلام أم سيدمر ما تبقى من إيران.واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الثاني عند 98.32 دولار للبرميل، بارتفاع 3 سنتات أو 0.03%. وأنهت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي التعاملات عند 90.83 دولار للبرميل، بارتفاع 31 سنتاً أو 0.34%.وسجل برنت انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 16.4%، وهو ما سيمثل أكبر تراجع أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ جائحة في عام 2020، وأكبر انخفاض من حيث القيمة المطلقة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات التي تعود إلى عام 1988.