في أكبر خسارة أسبوعية منذ جائحة كورونا.. برنت يهبط 16.4%

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بشكل طفيف بنهاية تعاملات يوم الجمعة، وسط تجدد المخاوف من شن الولايات المتحدة
مزيداً من الضربات على إيران
، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب
إنه سيقرر قريباً ما إذا كان سيسعى إلى التوصل لاتفاق سلام أم سيدمر ما تبقى من إيران.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الثاني عند 98.32 دولار للبرميل، بارتفاع 3 سنتات أو 0.03%. وأنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس
الوسيط الأميركي التعاملات عند 90.83 دولار للبرميل، بارتفاع 31 سنتاً أو 0.34%.
وسجل برنت انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 16.4%، وهو ما سيمثل أكبر تراجع أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ جائحة كورونا
في عام 2020، وأكبر انخفاض من حيث القيمة المطلقة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن
التي تعود إلى عام 1988.