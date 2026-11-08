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إقتصاد

استعدادات لاختيار رئيس للبنك المركزي الأوروبي... ماذا عن المرشحين؟

Lebanon 24
08-11-2026 | 23:00
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استعدادات لاختيار رئيس للبنك المركزي الأوروبي... ماذا عن المرشحين؟
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تتنافس شخصيتان رسمياً على خلافة كريستين لاغارد في رئاسة البنك المركزي الأوروبي، بعد إعلانها في نهاية تشرين الأول 2026 مغادرة منصبها مبكراً في 7 شباط 2027، فيما تبدأ مفاوضات دول منطقة اليورو الـ21 اليوم الاثنين 9 تشرين الثاني في بروكسل، وسط توقعات بحسم القرار قبل نهاية العام.
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وبحسب تقرير لـ"إذاعة فرنسا الدولية"، حددت دول منطقة اليورو الـ21 يوم الجمعة 6 نوفمبر موعداً نهائياً لتقديم مرشحيها لخلافة لاغارد، وانتهت القائمة بمرشحين اثنين، وفق ما أكده رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس.

ويتمثل المرشح الأول في الهولندي كلاس نوت، البالغ 59 عاماً، والذي شغل منصب محافظ البنك المركزي الهولندي بين عامي 2011 و2025.

أما المرشح الثاني فهو الإسباني بابلو هرنانديز دي كوس، البالغ 55 عاماً، والذي ترأس بنك إسبانيا بين عامي 2018 و2024، ويتولى منذ عام 2025 رئاسة بنك التسويات الدولية، المؤسسة المالية المرموقة التي تتخذ من مدينة بازل السويسرية مقراً لها.

وفي الكواليس، بحسب "إذاعة فرنسا الدولية" يُقدَّم هذا التنافس أحياناً بصفته مواجهة جديدة بين دول شمال أوروبا التي تميل تقليدياً إلى سياسات نقدية أكثر تشدداً لاحتواء التضخم، ودول الجنوب التي تميل بدرجة أكبر إلى دعم الاقتصاد وفرص العمل.

ترشيحان غير محسومين
وتبدأ اليوم في بروكسل عملية بحث الترشيحين من جانب وزراء مالية دول منطقة اليورو، الذين سيتعين عليهم التوصية باسم إلى رؤساء الدول والحكومات، قبل أن يتخذ هؤلاء القرار النهائي، بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي ومجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.

ويبدو الجدول الزمني ضيقاً، إذ يُنتظر اتخاذ القرار قبل نهاية العام، وربما خلال إحدى القمتين الأوروبيتين المقررتين هذا الشهر أو القمة المقرر عقدها في كانون الأول. 

وفي حال عجزت الدول الأعضاء عن حسم المنافسة بين المرشحين، فقد يظهر مرشح ثالث، في سيناريو يعيد إلى الأذهان ما حدث عام 2019، عندما اختيرت كريستين لاغارد لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي.
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