خلال 9 أشهر.. تجارة الإمارات الخارجية تقترب من 3 تريليونات درهم

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بلغت التجارة الخارجية غير النفطية 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو 10.1 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لتقترب للمرة الأولى من حاجز 3 تريليونات درهم، مدفوعة بصادرات غير نفطية قياسية بلغت 706 مليارات درهم بنمو 21.6 بالمئة، وواردات بلغت 1.661 تريليون درهم بنمو 11.5 بالمئة، فيما سجلت إعادة التصدير 578 مليار درهم.وارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 24.0 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، مقارنة بـ21.7 بالمئة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بعدما تجاوزت للمرة الأولى في تاريخها 100 مليار درهم خلال شهر واحد في سبتمبر 2026.وقال ، ، حاكم دبي: "اطلعت على تقرير التجارة الخارجية لدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.. ولأول مرة تقترب تجارتنا الخارجية من 3 تريليونات درهم خلال تسعة أشهر بارتفاع 10 بالمئة عن العام السابق... وارتفعت صادراتنا لأكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 31 بالمئة عن العام السابق.وأضاف: "في عام شهد الكثير من التحديات الاقتصادية والسياسية والمتغيرات في حركة التجارة العالمية ما زالت دولة الإمارات محوراً رئيسياً للتجارة الدولية.. وما زالت تتعامل بمرونة وكفاءة مع كافة المتغيرات حولها... وما زالت دولة الإمارات تعزز شبكة علاقاتها.. وتوسع أسواق صادراتها... وترسم طريقها المتفرد المتسارع في النمو الاقتصادي المستدام... إنجاز نبارك فيه لرئيس الدولة ولجميع فرق العمل الوطنية ولشركائنا الذين راهنوا على نجاحنا".