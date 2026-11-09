ارتفاع سعر الذهب

ارتفعت أسعار الذهب
بأكثر من واحد بالمئة اليوم، إذ خفف انخفاض أسعار النفط
من المخاوف بشأن التضخم، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات تضخم أميركية مهمة ومؤشرات جديدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) بشأن توقعات السياسة النقدية.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 4129.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0220 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.6 بالمئة إلى 4139 دولارا. وكان الذهب قد ارتفع بنحو خمسة بالمئة الأسبوع الماضي.