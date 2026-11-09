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إقتصاد

التغير المناخي يهدد إنتاج العسل في الأردن.. وتكاليف تربية النحل ترتفع

Lebanon 24
09-11-2026 | 18:55
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التغير المناخي يهدد إنتاج العسل في الأردن.. وتكاليف تربية النحل ترتفع
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يواجه قطاع إنتاج العسل في الأردن تحديات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية وتراجع الأمطار والمراعي الطبيعية، ما أدى إلى انخفاض إنتاج خلايا النحل وارتفاع تكاليف تربيتها، ودفع بعض النحالين إلى تقليص مناحلهم لتجنب الخسائر.
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وتراجع متوسط إنتاج خلية النحل الواحدة من 15 إلى 20 كيلوغراماً قبل عام 2019، إلى ما بين 4 و5 كيلوغرامات خلال عام 2025، نتيجة اضطراب مواسم الإزهار وتراجع مصادر الرحيق.

وأوضح رئيس اتحاد النحالين الأردنيين، معاذ كظم، أن إنتاج العسل في المملكة انخفض إلى نحو 400 طن خلال عام 2025، قبل أن يتعافى خلال العام الجاري إلى نحو ألف طن، مستفيداً من تحسن معدلات الأمطار.

ورغم هذا التحسن، لا يزال الإنتاج المحلي يغطي نحو 40% فقط من احتياجات السوق الأردنية، التي يبلغ استهلاكها السنوي قرابة 2500 طن، فيما تعتمد المملكة على الاستيراد لتغطية النقص.

وتسببت موجات الحر والجفاف والتقلبات الجوية في تراجع نشاط النحل واضطراب مواسم تكاثره، ما اضطر المربين إلى زيادة الإنفاق على التغذية الصناعية والأدوية ونقل الخلايا بحثاً عن مراعي مناسبة.

وفي محاولة للحد من تداعيات الأزمة، تعمل الجهات الزراعية الأردنية على إنشاء غابات رحيقية وزراعة أشجار السدر والكينا والخروب، لتوفير مصادر غذائية للنحل وتعزيز استدامة إنتاج العسل خلال السنوات المقبلة.

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