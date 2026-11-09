أسهم أوروبا ترتفع.. والبنوك تقود المكاسب

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، بدعم من مكاسب القطاع المصرفي، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم تداعيات التراجع الأخير لأسهم التكنولوجيا والمخاوف المرتبطة بمستقبل الاستثمارات في .وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.5% إلى 651.38 نقطة، فيما ارتفع مؤشر أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 1.6%، مدفوعاً بنتائج مالية قوية وتحركات اندماج محتملة في القطاع.وقفز سهم بنك "بانكو إم" بنسبة 10%، بعدما اقترح مصرف " أغريكول" الفرنسي دمج وحدته معه، في خطوة قد تؤدي إلى إنشاء ثالث أكبر مصرف في .كما ارتفع سهم "يوني كريديت" بنسبة 5.2%، عقب إعلان زيادة أرباحه الفصلية بنسبة 24% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين، ورفع توقعاته لأرباح العام بأكمله.في المقابل، شهدت أسهم شركات التكنولوجيا، بينها "ASML" و"Aixtron"، تقلبات محدودة بعد خسائر حادة الأسبوع الماضي، وسط تساؤلات بشأن النمو في قطاع الذكاء الاصطناعي.وتعرضت أسهم الشركات الأوروبية للسلع الفاخرة لضغوط، إذ تراجعت أسهم "LVMH" و"كريستيان ديور" بأكثر من 2%، متأثرة بضعف الطلب الاستهلاكي في خلال تشرين الأول.ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الأسبوع الجاري، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.