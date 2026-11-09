من السعودية إلى تركيا.. مشروع جديد عبر سوريا والأردن

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وقّعت والأردن، الاثنين، 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، أبرزها مشروع للربط السككي يهدف إلى إنشاء ممر إقليمي يصل بتركيا مروراً بالأردن وسوريا.وجاء توقيع الاتفاقيات في ختام الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري ، التي عُقدت في ، بحضور السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي.وشملت الاتفاقيات مجالات النقل والاستثمار والطيران المدني والأمن الغذائي والتعليم، إلى جانب التعاون في الاستمطار بحوض نهر اليرموك، في إطار مساعي البلدين لتوسيع الشراكة الاقتصادية.وأعلن الشيباني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف نحو ثلاث مرات خلال عام واحد، ليصل إلى 330 مليون دولار، مشيراً إلى أن الاجتماعات تناولت 19 قطاعاً اقتصادياً وخدمياً.واتفق الجانبان أيضاً على تطوير معبر جابر نصيب الحدودي ليعمل على مدار الساعة، مع تخصيص مسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين وربط الأنظمة الجمركية إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والنقل.كما بحث الطرفان مشروع تأهيل الطريق الدولي بين نصيب ودمشق بكلفة تقارب 47 مليون دولار، وإنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، وتحديث المنطقة الحرة المشتركة.وفي قطاع الطاقة، أكد الشيباني استمرار تدفق إلى محطات الكهرباء عبر الأراضي الأردنية منذ كانون الثاني الماضي، مشيراً إلى استعداد دمشق لتسهيل نقل الغاز إلى .وأكد الوزيران أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، وتحويل الاتفاقيات الموقعة إلى مشاريع عملية تدعم حركة التجارة والاستثمار والربط الإقليمي.