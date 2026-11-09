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إقتصاد

من السعودية إلى تركيا.. مشروع جديد عبر سوريا والأردن

Lebanon 24
09-11-2026 | 16:14
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وقّعت سوريا والأردن، الاثنين، 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، أبرزها مشروع للربط السككي يهدف إلى إنشاء ممر إقليمي يصل السعودية بتركيا مروراً بالأردن وسوريا.
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وجاء توقيع الاتفاقيات في ختام الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، التي عُقدت في دمشق، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي.

وشملت الاتفاقيات مجالات النقل والاستثمار والطيران المدني والأمن الغذائي والتعليم، إلى جانب التعاون في الاستمطار بحوض نهر اليرموك، في إطار مساعي البلدين لتوسيع الشراكة الاقتصادية.

وأعلن الشيباني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف نحو ثلاث مرات خلال عام واحد، ليصل إلى 330 مليون دولار، مشيراً إلى أن الاجتماعات تناولت 19 قطاعاً اقتصادياً وخدمياً.

واتفق الجانبان أيضاً على تطوير معبر جابر نصيب الحدودي ليعمل على مدار الساعة، مع تخصيص مسارات منفصلة للشاحنات والمسافرين وربط الأنظمة الجمركية إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والنقل.

كما بحث الطرفان مشروع تأهيل الطريق الدولي بين نصيب ودمشق بكلفة تقارب 47 مليون دولار، وإنشاء مدينة اقتصادية مشتركة على الحدود، وتحديث المنطقة الحرة المشتركة.

وفي قطاع الطاقة، أكد الشيباني استمرار تدفق الغاز إلى محطات الكهرباء السورية عبر الأراضي الأردنية منذ كانون الثاني الماضي، مشيراً إلى استعداد دمشق لتسهيل نقل الغاز إلى لبنان.

وأكد الوزيران أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، وتحويل الاتفاقيات الموقعة إلى مشاريع عملية تدعم حركة التجارة والاستثمار والربط الإقليمي.
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