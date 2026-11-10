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إقتصاد

"شتاء الغاز" بين نقص الإمدادات وتقلبات الطقس... ما الذي ينتظر الأسواق العالمية؟

Lebanon 24
10-11-2026 | 22:28
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شتاء الغاز بين نقص الإمدادات وتقلبات الطقس... ما الذي ينتظر الأسواق العالمية؟
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تدخل أسواق الغاز الطبيعي المسال موسم شتاء 2026-2027 وسط مستويات مرتفعة من الأسعار ومخزونات منخفضة في عدد من الأسواق الرئيسية، في وقت تتداخل فيه اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط مع تقلبات الطقس والطلب العالمي، ما يجعل اتجاه الأسعار خلال الأشهر المقبلة مفتوحاً على احتمالات متناقضة.

وبحسب تحليل نشره موقع "OilPrice" وأعدّته شركة "Rystad Energy"، تجاوزت أسعار الغاز الطبيعي المسال 30 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما تواجه الأسواق الأوروبية نقصاً في المخزونات، وتزداد المنافسة على الشحنات المتاحة، ولا سيما تلك القادمة من الولايات المتحدة.

لكن التقرير لا يتوقع أن تكون الأسعار المرتفعة أمراً محسوماً طوال الشتاء، إذ يمكن أن يؤدي تحسن إمدادات الغاز من الشرق الأوسط، إلى جانب اعتدال الطقس وتراجع الطلب على التدفئة وتوليد الكهرباء، إلى الحد من الضغوط أو دفع الأسعار إلى الانخفاض.

أوروبا أمام مخزونات هي الأدنى منذ سنوات

تدخل أوروبا موسم الشتاء بأدنى مخزون للغاز خلال عشرينيات القرن الحالي، في وقت أدى فيه غياب كميات من الغاز الطبيعي المسال القادم من الشرق الأوسط إلى زيادة المنافسة على الشحنات الأميركية، خصوصاً بين المشترين الأوروبيين والآسيويين.

ويشير تحليل "Rystad Energy" إلى أن أوروبا ستضطر إلى دفع أسعار مرتفعة لاستقطاب الشحنات والحفاظ على تدفق الإمدادات، مع اعتمادها على أن يكون الشتاء معتدلاً لتجنب ارتفاع كبير في الطلب.

ويعزز هذا القلق ما أوردته الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الصادر في 3 تشرين الثاني، إذ أشارت إلى أن مخزونات الغاز الأوروبية تدخل موسم التدفئة عند أدنى مستوياتها منذ عام 2013، ما يزيد اعتماد القارة على واردات الغاز المسال، ويجعلها أكثر عرضة لأي موجة برد أو عطل تقني أو اضطراب جديد في الإمدادات.

وحذرت الوكالة من أن انخفاض المخزونات الأوروبية، إلى جانب محدودية قدرات التخزين في عدد من الدول المستوردة للغاز في آسيا وأميركا الجنوبية، قد يزيد المنافسة على الشحنات المرنة خلال الأشهر المقبلة، ويدفع الأسعار الفورية إلى الارتفاع، كما قد يفرض على أوروبا زيادة مشترياتها لإعادة ملء مخزوناتها خلال صيف 2027.

آسيا قد تقلل استهلاك الغاز

في المقابل، يرجح التحليل أن تشهد مناطق شمال شرق آسيا شتاءً معتدلاً نسبياً، ما قد يحد من الطلب على الغاز لأغراض التدفئة وتوليد الكهرباء.

كما أن وصول أسعار الغاز المسال إلى 30 دولاراً أو أكثر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يقلل الحوافز الاقتصادية لاستخدامه، وقد يدفع بعض الدول إلى زيادة الاعتماد على الفحم، الأقل كلفة في بعض الحالات.

وتتوقع "Rystad Energy" أن يؤدي تحسن توافر الطاقة النووية في اليابان وكوريا الجنوبية إلى خفض إضافي في الطلب على الغاز، ما قد يخفف الضغط على السوق الآسيوية، رغم استمرار المنافسة على الشحنات العالمية.

الولايات المتحدة أقل تأثراً بالارتفاع العالمي

أما السوق الأميركية، فتبدو أكثر تحصيناً من التقلبات العالمية، بفضل قوة الإنتاج المحلي وارتفاع المخزونات قبل دخول موسم الشتاء.

وبعدما دارت أسعار الغاز في مركز "هنري هب" حول 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الصيف، تتوقع "Rystad Energy" أن تبلغ ذروتها نحو 4 دولارات خلال الشتاء.

ويعزو التحليل هذا الفارق إلى قوة الإنتاج الأميركي وتوافر مخزونات مريحة نسبياً، إضافة إلى تشغيل منشآت تسييل الغاز بمعدلات مرتفعة، ما يعزل الأسعار المحلية إلى حد كبير عن الارتفاع المسجل في الأسواق الدولية.

"إل نينيو" يضيف عاملاً من عدم اليقين

ولا تقتصر المخاطر على الإمدادات والأسعار، إذ يتوقع أن تؤثر ظاهرة "إل نينيو"، المرتبطة بارتفاع حرارة المياه السطحية في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، في أنماط الطقس حول العالم خلال الموسم المقبل.

وبحسب التحليل، قد تساهم الظاهرة في خفض الطلب الإجمالي على الغاز، لكنها لا تضمن غياب موجات البرد، وقد تؤدي في المقابل إلى زيادة الطلب على الغاز في مناطق تتأثر بالجفاف.

وتبرز كولومبيا والبرازيل بوصفهما من أبرز المناطق المعرضة لهذه المخاطر، بسبب اعتماد قطاع الكهرباء فيهما بدرجة كبيرة على الطاقة الكهرومائية. فقد يؤدي تراجع إنتاج الكهرباء من السدود نتيجة الجفاف إلى زيادة الحاجة إلى الغاز لتأمين الإمدادات.

مضيق هرمز... الإمدادات رهن التطورات الإقليمية

يبقى مضيق هرمز أحد أبرز مصادر عدم اليقين في سوق الغاز المسال، باعتباره ممراً رئيسياً لصادرات قطر والإمارات.

ويشير التحليل إلى أن حركة العبور عبر المضيق استقرت خلال تشرين الأول، ما قد يفتح المجال أمام تعافي إمدادات الغاز المسال من الشرق الأوسط بحلول الربع الثاني من عام 2027، إلا أن أي تصعيد جديد قد يؤدي مجدداً إلى تراجع حاد في الإنتاج والصادرات.

وتكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة بالنسبة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، نظراً إلى اعتمادها على الشحنات التي تمر عبر هذا الممر الاستراتيجي.

وفي السياق نفسه، يتوقع التقرير أن تمتلك مصر طاقة فائضة في منشآت إعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية خلال الشتاء، وقد تحتاج إلى استخدامها إذا أدى تصعيد إقليمي إلى توقف جديد لتدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب الإسرائيلية.

ثلاثة سيناريوهات قد ترفع الأسعار أو تخفضها

يلخص التحليل أبرز العوامل التي قد تدفع أسعار الغاز المسال إلى الارتفاع في ثلاثة مخاطر رئيسية: موجة برد في أوروبا التي تدخل الشتاء بمخزونات منخفضة، أو جفاف في أميركا اللاتينية بفعل "إل نينيو"، أو تجدد الاضطرابات في منطقة الخليج.

في المقابل، تتمثل أبرز العوامل التي قد تخفض الأسعار في عودة إمدادات الغاز المسال من الشرق الأوسط، واعتدال الطقس في أوروبا وآسيا بما يقلل الطلب على التدفئة والكهرباء.

ويخلص تحليل "Rystad Energy" إلى أن أسواق الغاز العالمية تدخل شتاء 2026-2027 بهوامش أمان محدودة، وأن المتعاملين ينبغي أن يستعدوا لمجموعة واسعة من السيناريوهات، بدلاً من الاعتماد على توقع واحد لمسار الأسعار.

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