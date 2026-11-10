طيران الإمارات: دخول الصين إلى سوق الطائرات التجارية العالمية مسألة وقت

تواصل تعزيز حضورها في الصناعات العالمية، بعدما تمكنت خلال السنوات الماضية من منافسة كبرى الشركات في قطاعات متعددة، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال دخولها بقوة إلى سوق الطيران المدني، التي تسيطر عليها حالياً شركتا "إيرباص" الأوروبية و"بوينغ" الأميركية.

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ويرى تيم كلارك، رئيس شركة "طيران "، أن نجاح الصين في التحول إلى لاعب رئيسي في صناعة الطائرات التجارية لم يعد أمراً مستبعداً، بل بات مسألة وقت، مستنداً إلى ما حققته بكين من تقدم في صناعات أخرى، وفي مقدمتها قطاع السيارات الكهربائية.

وخلال حديثه مع الصحفيين في العاصمة برلين، أشار كلارك إلى أن التجربة في قطاع السيارات تعكس قدرتها على دخول أسواق تهيمن عليها شركات عالمية كبرى، وتغيير قواعد المنافسة فيها.

الصين تقترب من منافسة إيرباص وبوينغ

وقال رئيس "طيران الإمارات"، الذي يمتلك خبرة تمتد لعقود في قطاع الطيران الدولي: "إذا كانت هناك دولة لديها الإرادة لتحقيق هذا الهدف، فهي الصين"، لافتاً إلى أن نجاحها في سوق السيارات الكهربائية وإحداث تحولات واسعة في عدد من الصناعات يجعلان قطاع الطيران ليس استثناءً.

وتُعد صناعة الطائرات التجارية الكبيرة من الأسواق التي تتركز فيها المنافسة بصورة أساسية بين شركتين، هما "إيرباص" و"بوينغ"، نظراً إلى صعوبة دخول منافسين جدد في ظل المتطلبات التقنية والتنظيمية المعقدة، والخبرة المتراكمة لدى الشركتين على مدى سنوات طويلة.

كما تواجه الشركات الجديدة تحدياً إضافياً يتمثل في ارتباط شركات الطيران بمصنّعين محددين، إذ تفضل العديد من الناقلات الجوية توحيد أنواع الطائرات ضمن أساطيلها، الأمر الذي يسهّل تدريب الطيارين وأطقم العمل، ويخفض تعقيدات الصيانة والتشغيل.

شهادات الاعتماد.. العقبة الأكبر أمام الطائرات الصينية

ورغم التطور الذي حققته الصين في مجال تصنيع الطائرات، يرى كلارك أن العقبة الرئيسية أمام انتشار منتجاتها عالمياً تتمثل في عدم حصولها حتى الآن على اعتمادات الجهات التنظيمية الرئيسية، مثل إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية والهيئات المختصة في وكندا.

وأوضح أن حصول الطائرات هذه الموافقات سيفتح المجال أمام مرحلة جديدة من المنافسة في سوق الطيران التجاري، خصوصاً أمام شركة "كوماك" (COMAC)، التي تطور وتصنع الطائرة الصينية "C919"، المعتمدة بدرجة كبيرة على تقنيات ومكونات غربية.

واستشهد كلارك بنقاش سابق جمعه بتوم إندرز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إيرباص"، حول قرار الشركة الأوروبية افتتاح خط إنتاج داخل الصين لطائرات "A320" الشهيرة.

وأشار إلى أنه أثار خلال الحديث مخاوف من قدرة الصين على الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي تتاح لها عبر عمليات التصنيع، في ظل ما وصفه بمهارتها في الهندسة العكسية للمنتجات.

لكن إندرز أوضح، بحسب رواية كلارك، أن عدم التصنيع داخل الصين سيجعل بيع الطائرات هناك أكثر صعوبة، لأن السوق الصينية لن تشتري بالضرورة الطائرات إذا لم تكن هناك استثمارات إنتاجية محلية.

واعتبر رئيس "طيران الإمارات" أن الصين لن تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تتمكن من تطوير طائرات تنافس نماذج غربية معروفة، مشيراً إلى أوجه التشابه بين الطائرة "C919" وطائرة "A320" من إيرباص، التي تُعد من أكثر الطائرات ذات الممر الواحد مبيعاً في العالم.

طائرة C919 تفتح الطريق أمام الصناعة الصينية

نجحت شركة "كوماك" في جذب اهتمام متزايد بطائرتها "C919"، مع تسجيل طلبات شراء من شركات داخل الصين وأسواق آسيوية أخرى، في خطوة تعكس تنامي طموحات بكين في قطاع الطيران المدني.

لكن انتشار الطائرة لا يزال محدوداً مقارنة بمنافسيها الغربيين، كما أنها لم تحصل بعد على شهادات الاعتماد اللازمة للعمل في الأسواق الأوروبية والأميركية، وهو ما يقيّد فرص توسعها التجاري خارج نطاقها الحالي.

ورغم هذه التحديات، يتوقع كلارك أن تتمكن الشركات الصينية مستقبلاً من تجاوز العقبات التنظيمية ودخول أسواق الطيران الكبرى، محذراً من التقليل من قدرات الصين في هذا المجال.

وقال إن تجاهل احتمالات تطور الصناعة الصينية أو عدم أخذها على محمل الجد سيكون تصرفاً غير حكيم.

طائرات صينية جديدة تنافس النماذج الغربية

ولا تقتصر طموحات "كوماك" على الطائرة "C919"، إذ تعمل الشركة على تطوير طرازات أخرى تستهدف أسواق الطائرات عريضة البدن والرحلات الطويلة.

ومن بين هذه المشروعات الطائرة "C929"، التي تستهدف فئة الطائرات ذات البدن العريض، وتُطرح لمنافسة طرازات مثل "بوينغ 787 دريملاينر". كما كشفت الشركة عن تصورات لتطوير طائرة "C939"، التي يُفترض أن تنافس في فئة الطائرات الكبيرة بعيدة المدى، إلى جانب "إيرباص A350-1000" و"بوينغ 777-9".

وتعكس هذه المشروعات رغبة الصين في الانتقال من تصنيع الطائرات ذات الممر الواحد إلى المنافسة في الفئات الأكبر، التي تتطلب قدرات هندسية وتقنية متقدمة.

هل تشتري طيران الإمارات طائرات صينية مستقبلاً؟

وفي ما يتعلق بإمكانية دخول الطائرات الصينية إلى أسطول "طيران الإمارات"، لم يستبعد كلارك هذا الاحتمال بشكل قاطع.

وعندما سُئل عما إذا كانت الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتشغّل أحد أكبر أساطيل الطائرات عريضة البدن في العالم، قد تتجه مستقبلاً إلى شراء طائرات صينية، أجاب بأن جميع الاحتمالات تبقى واردة، مضيفاً أنه قد لا يكون موجوداً عندما يتحقق ذلك.

وتعكس تصريحات رئيس "طيران الإمارات" توقعات بتحولات محتملة في خريطة صناعة الطيران العالمية، مع سعي الصين إلى بناء صناعة محلية قادرة على منافسة عملاقي التصنيع "إيرباص" و"بوينغ"، رغم استمرار التحديات التقنية والتنظيمية التي تواجهها.