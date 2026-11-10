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إقتصاد

شراكة سعودية تركية جديدة في قطاع الطاقة.. 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء المتجددة

Lebanon 24
10-11-2026 | 16:00
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شراكة سعودية تركية جديدة في قطاع الطاقة.. 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء المتجددة
شراكة سعودية تركية جديدة في قطاع الطاقة.. 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء المتجددة photos 0
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وقّع وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مشروعات الكهرباء.
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جاء إبرام المذكرة على هامش أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت وزارة الطاقة السعودية في بيان، أن مذكرة التفاهم تأتي استكمالاً لاتفاقية التعاون في مجال الطاقة المتجددة المبرمة بين حكومتي السعودية وتركيا، التي وُقّعت في 3 شباط 2026م، ودخلت حيز النفاذ في 21 تشرين 2026م.

وتنص الاتفاقية على تطوير مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 5 آلاف ميغاواط، تُنفّذ على مرحلتين من خلال شركة أكوا باور، بصفتها الشركة المستثمرة التي حددتها المملكة العربية السعودية. وتشمل المرحلة الأولى مشروعات بقدرة 2,000 ميغاواط، فيما تشمل المرحلة الثانية مشروعات إضافية بقدرة 3 آلاف ميغاواط.

وقد أُحرز تقدم في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، فيما وصلت الجهود المتعلقة بتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية إلى مراحل متقدمة.

وتشمل المرحلة الثانية تطوير محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، مدعومة ببنية تحتية لنقل الكهرباء باستخدام تقنية التيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز قدرات الجمهورية التركية في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء ورفع مرونتها، إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وتركيا في مجالي الطاقة والاستثمار.
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