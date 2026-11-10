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إقتصاد

طرح ضخم لأنثروبيك قد يصل إلى 90.4 مليار دولار.. ما التفاصيل؟

Lebanon 24
10-11-2026 | 23:00
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طرح ضخم لأنثروبيك قد يصل إلى 90.4 مليار دولار.. ما التفاصيل؟
طرح ضخم لأنثروبيك قد يصل إلى 90.4 مليار دولار.. ما التفاصيل؟ photos 0
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تستعد شركة أنثروبيك الأميركية المطورة لروبوت الدردشة كلود لجمع ما يصل إلى 64.4 مليار دولار من خلال طرح عام أولي، في واحدة من أكبر عمليات الإدراج في تاريخ أسواق المال، وسط اهتمام متزايد من المستثمرين بقطاع الذكاء الاصطناعي، ومخاوف بشأن استدامة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا.
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وأظهرت أحدث مسودة لنشرة الاكتتاب، التي اطلعت عليها "رويترز" الثلاثاء، أن الشركة وبعض مستثمريها يخططون لبيع الأسهم بسعر استرشادي يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم، فيما تعتزم أنثروبيك طرح نحو 801.4 مليون سهم، مقابل بيع مساهمين حاليين 23.6 مليون سهم.

وبالتوازي مع الطرح العام، تسعى الشركة إلى جمع 26 مليار دولار إضافية من خلال اكتتاب خاص بمشاركة مستثمرين رئيسين، من بينهم: ألفابت، الشركة الأم لجوجل، وإنفيديا، وأدفانسد مايكرو ديفايسز، وبرودكوم، وميكرون تكنولوجي، ومايكروسوفت، وتايوان لصناعة أشباه الموصلات.
وبذلك قد يصل إجمالي التمويل الناتج عن الطرح والاستثمارات الخاصة إلى 90.4 مليار دولار، وفقاً للتفاصيل التي أوردتها التقارير.

اختبار جديد لقطاع الذكاء الاصطناعي
يمثل إدراج أنثروبيك اختباراً مهماً لمدى استعداد الأسواق العامة لتقييم شركات الذكاء الاصطناعي، بعد سنوات من التدفقات الاستثمارية الضخمة التي رفعت قيمة الشركات العاملة في هذا القطاع.

وتأتي الخطوة في وقت تتزايد فيه تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة شركات التكنولوجيا على تحقيق عوائد تتناسب مع الإنفاق الكبير وتكاليف الديون المتصاعدة، فضلاً عن مخاطر الإفراط في بناء مراكز البيانات والطاقة الاستيعابية الزائدة للبنية التحتية.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن بعض المستثمرين المحتملين يطالبون بتقييم أكثر جاذبية لأنثروبيك للمشاركة في الطرح، معتبرين أن التقييم المتداول سابقاً عند 1.5 تريليون دولار يقع عند الحد الأعلى لتوقعاتهم.

وتواجه الشركة منافسة قوية مع أوبن إيه آي على حصة سوقية أكبر، بعدما بلغت قيمتها نحو 965 مليار دولار في آخر جولة تمويل خاصة.

نمو الإيرادات يقابله ارتفاع المخاطر
وأظهرت بيانات نشرة الاكتتاب أن صافي خسائر أنثروبيك تراجع خلال الربع الثالث، بالتزامن مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 47% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 16.96 مليار دولار، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالربع السابق عليه، عندما سجلت زيادة بلغت 144%.

وأرجعت الشركة نمو إيراداتها إلى الانتشار السريع لنماذج كلود، إلى جانب التوسع في منتجات متخصصة تستهدف قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية والقانونية.

لكن نشرة الاكتتاب حذرت من مجموعة من المخاطر، بينها احتمال تفوق المنافسين في تطوير نماذج أسرع وأكثر تطوراً، فضلاً عن إمكانية تجاوز التطورات في الذكاء الاصطناعي قدرة الشركة على توفير تدابير كافية للسلامة والأمن.

كما أشارت إلى مخاطر تتعلق بوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين قد يخرجون عن البيئات التقنية المعزولة ويخترقون أنظمة الشركات الخاصة، إلى جانب احتمالات استخدام الأدوات المتقدمة في تنفيذ هجمات إلكترونية على الشبكات المحمية.

وتواجه أنثروبيك أيضاً التزامات ضخمة في مجال البنية التحتية الحاسوبية، إذ تبلغ تعهداتها المتعلقة بالقدرات الحاسوبية نحو 900 مليار دولار مع شركاء من بينهم أمازون وجوجل، ما يعكس اعتماد خطط توسعها على تأمين موارد حوسبة هائلة خلال السنوات المقبلة.

منافسة مع إدراج سبيس إكس القياسي
ويأتي طرح أنثروبيك بعد الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، والذي جمع 75 مليار دولار في تموز الماضي، في أكبر عملية إدراج في تاريخ الأسواق، عند تقييم اقترب من 1.75 تريليون دولار.

وتأسست أنثروبيك، العام 2021، على يد مجموعة من الباحثين الذين غادروا شركة أوبن إيه آي عقب خلافات بشأن الحوكمة وسلامة الذكاء الاصطناعي، ويقودها الرئيس التنفيذي داريو أمودي، وتضم قائمة مستثمريها البارزين شركات وصناديق استثمارية من بينها: ألتيميتر كابيتال، ودراجونير، وغرينوكس، وسيكويا كابيتال.

ويعكس الطرح المرتقب حجم الرهانات المالية على الذكاء الاصطناعي، لكنه يضع أيضاً قدرة الشركات الرائدة في القطاع على تحويل النمو السريع والإنفاق الضخم إلى أرباح مستدامة أمام اختبار مباشر في الأسواق العامة.
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