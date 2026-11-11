تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

أرامكس تسجل إيرادات قياسية خلال الربع الثالث

Lebanon 24
11-11-2026 | 01:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أرامكس تسجل إيرادات قياسية خلال الربع الثالث
أرامكس تسجل إيرادات قياسية خلال الربع الثالث photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت أرامكس، العالمية لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي، أمس الثلاثاء، عن نتائجها المالية للربع الثالث وفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهيين في 30 سبتمبر 2026.

وسجلت الشركة إيرادات قياسية للربع الثاني على التوالي بواقع 1.98 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة نسبتها 24 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك المستوى القياسي السابق المسجّل في الربع الثاني من عام 2026، كما ارتفعت إيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 5.41 مليار درهم، بزيادة نسبتها 16 بالمئة على أساس سنوي.
Advertisement
وساهم نمو الإيرادات وإدارة التكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية في تحسين الربحية خلال الربع الثالث.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 46 بالمئة لتصل إلى 94 مليون درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 817 بالمئة ليصل إلى 48 مليون درهم، مقارنة بنتائج الربع الثالث من عام 2025.
مواضيع ذات صلة
خلال الربع الثالث.. 5.3 مليار دولار أرباح سيتي غروب
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مرفأ طرابلس يسجل رقما قياسيا جديدا خلال شهر تشرين الأول
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24
7 مؤشرات مناخية تسجّل أرقامًا قياسية.. والعالم أمام خطر متصاعد!
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24
للأسبوع الثالث.. برنت يسجل مكاسب متتالية
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:13:26 Lebanon 24 Lebanon 24

حسين ال

الشام

لي بو

سي ال

ستيت

الرب

إيرا

داري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:23 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:12 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:05 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:42 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:34 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-11-11
Lebanon24
06:30 | 2026-11-11
Lebanon24
06:23 | 2026-11-11
Lebanon24
05:12 | 2026-11-11
Lebanon24
05:05 | 2026-11-11
Lebanon24
04:00 | 2026-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24