أرامكس تسجل إيرادات قياسية خلال الربع الثالث

أعلنت أرامكس، العالمية لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي، أمس الثلاثاء، عن نتائجها المالية للربع الثالث وفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهيين في 30 سبتمبر 2026.



وسجلت الشركة إيرادات قياسية للربع الثاني على التوالي بواقع 1.98 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة نسبتها 24 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك المستوى القياسي السابق المسجّل في الربع الثاني من عام 2026، كما ارتفعت إيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 5.41 مليار درهم، بزيادة نسبتها 16 بالمئة على أساس سنوي.

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وساهم نمو الإيرادات وإدارة التكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية في تحسين الربحية خلال الربع الثالث.



وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 46 بالمئة لتصل إلى 94 مليون درهم، فيما ارتفع الأرباح بنسبة 817 بالمئة ليصل إلى 48 مليون درهم، مقارنة بنتائج الربع الثالث من عام 2025.