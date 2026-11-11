مجموعة "MBC" تتكبد خسائر كبيرة.. هذه قيمتها

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ووفقاً لبيانات المجموعة على موقع السوق السعودية "تداول"، تراجع إجمالي المبيعات والإيرادات بنسبة 16.07 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 679.83 مليون ريال، مقارنة بإيرادات بلغت 810.02 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. تكبدت مجموعة "إم بي سي - MBC" خسائر بلغت 445.26 مليون خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بصافي أرباح بلغت 19.74 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2025، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية القائمة وانتهاء بعض عقود البث والخدمات التقنية.ووفقاً لبيانات المجموعة على موقع السوق السعودية "تداول"، تراجع إجمالي المبيعات والإيرادات بنسبة 16.07 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي ليصل إلى 679.83 مليون ريال، مقارنة بإيرادات بلغت 810.02 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

عزت المجموعة الخسائر الفصلية إلى عاملين رئيسيين:

هبوط أرباح الاستثمارات: بانخفاض بلغ 333 مليون ريال، نتيجة تسجيل خسائر غير محققة ناتجة عن التغير في القيمة العادلة لاستثمار مالي مسجل بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

الخسائر التشغيلية: سجلت المجموعة خسائر تشغيلية بلغت 49.74 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 35.79 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2025.

وجاءت هذه الخسائر التشغيلية نتيجة لانخفاض الأرباح التشغيلية لقطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى، متأثرة بانخفاض إيرادات الإعلانات في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية القائمة وانتهاء بعض عقود البث والخدمات التقنية.



محصلة التسعة أشهر الأولى

على صعيد الأداء المالي منذ بداية العام، تكبدت مجموعة "إم بي سي" صافي خسائر بلغ 509.79 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بصافي أرباح بلغ 402.56 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.