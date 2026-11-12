الدولار يصعد والذهب يتراجع... الأسواق تستعد لقرار الفيدرالي

تراجعت أسعار ، الخميس، تحت ضغط بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع، إلى جانب تصريحات متشددة لمسؤولين في ، دفعت الدولار إلى الاقتراب من أعلى مستوى له في شهر، وعزّزت توقعات رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3,979.09 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 3,984.50 دولاراً.

وحافظ الدولار على مستواه قرب أعلى مستوى له في شهر أمام العملات الرئيسية، مع بداية التداولات الآسيوية، ما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية أكثر كلفة بالنسبة إلى حاملي العملات الأخرى.

وتعززت توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر المقبل، بعدما أظهرت البيانات تسارع التضخم في خلال تشرين الأول بوتيرة تجاوزت التوقعات، بالتزامن مع إشارات من صانعي السياسة النقدية إلى استعدادهم لتشديد السياسة النقدية.

وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يسعّر المتداولون احتمال رفع أسعار الفائدة في كانون الأول بنسبة 100%.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد تقليدياً وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدرّ عائداً، ما يقلل جاذبيته لدى المستثمرين.

وفي سوق النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 51.40 دولاراً للأونصة، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1,024.48 دولاراً.