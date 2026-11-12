مفارقة في سوق XRP... مؤسس العملة يبيع معظم ما يملكه والحيتان تشتري

في وقت تتراجع فيه قيمة عملة XRP الرقمية وتزداد الضغوط على سوقها، برزت مفارقة لافتة بين تحركات أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتطويرها وعمليات الشراء التي تنفذها المحافظ الكبرى، بعدما كشف ديفيد ، الشريك في إنشاء دفتر حسابات XRP، أنه خفّض حيازته من العملة من نحو 26 مليون وحدة إلى قرابة 3 ملايين، بينما واصلت الحيتان زيادة مشترياتها.

وبحسب موقع "AMBCrypto"، أوضح شوارتز أن تراجعه عن الاحتفاظ بالعملات الرقمية يعود إلى عدم ارتياحه للمخاطر، قائلاً: "أتمنى أكثر ارتياحاً للمخاطرة، لكنني لست كذلك".

وأشار التقرير إلى أن شوارتز خفّض حيازته من XRP بنحو 92%، في وقت لم يعد سعر العملة قادراً على الحفاظ على مستوى الدعم عند 1.15 دولار، وتراجع إلى نحو 1.05 دولار عند إعداد التقرير.

ولم تقتصر الضغوط على السعر، إذ انخفضت القيمة السوقية للعملة من 81 مليار دولار في 3 تشرين الثاني إلى 61 ملياراً في 10 منه، قبل أن ترتفع مجدداً إلى نحو 67.22 مليار دولار. كما تراجع مؤشر القوة النسبية إلى 32، في إشارة إلى ضعف الزخم، فيما حدد التقرير منطقة الطلب التالية بين 1 و1.03 دولار، محذراً من أن استمرار الهبوط قد يفتح المجال أمام تراجع السعر إلى نطاق 0.85–0.88 دولار.

في المقابل، اتخذ كبار المستثمرين اتجاهاً معاكساً. ونقل الموقع عن المحلل علي أن محافظ الحيتان زادت حيازاتها بمقدار 65.32 مليون وحدة XRP خلال أربعة أيام، لترتفع الكمية التي تملكها إلى 4 مليارات وحدة.

كما ارتفع عدد المحافظ التي تحتفظ بما لا يقل عن مليون وحدة XRP إلى 2,147 محفظة، وهو أعلى مستوى لها خلال عام 2026، رغم تراجع القيمة السوقية للعملة بنحو 29%.

لكن الموقع لفت إلى أن زيادة أرصدة المحافظ الكبرى لا تثبت وحدها نية أصحابها الاستثمار على المدى أو توقعهم ارتفاع الأسعار. ونقل عن منصة "Santiment" أن هذا النمو في ظل ضعف الأسعار يشير إلى مستوى من القناعة لدى بعض المستثمرين، من دون أن يشكل دليلاً حاسماً على اتجاه السوق.

وتضع هذه التحركات XRP أمام إشارتين متعارضتين: أحد أبرز المشاركين في تطوير دفتر حساباتها يقلّص حيازته بصورة كبيرة بسبب تحفظه تجاه المخاطر، فيما تواصل المحافظ الكبرى زيادة أرصدتها. وخلص تحليل "AMBCrypto" إلى أن مؤشرات السوق في المرحلة الراهنة تعكس الحذر أكثر مما تؤكد التفاؤل.