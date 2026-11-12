هل يفقد اليورو زخمه؟ توقعات الفائدة والنفط تضع العملة الأوروبية أمام اختبار

حافظ اليورو على مكاسبه أمام الدولار الكندي خلال التداولات الأوروبية، اليوم الخميس، بعدما ارتفع زوج العملتين إلى نحو 1.5810، رغم تزايد الشكوك بشأن استمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة، في وقت توفر فيه أسعار المرتفعة دعماً للعملة الكندية المرتبطة بالسلع الأولية.

وبحسب تحليل نشره موقع "FXStreet" للخبير في أسواق العملات أختر فاروقي، فإن اليورو لا يزال يواجه ضغوطاً مرتبطة بتوقعات انتهاء دورة التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي بعد الزيادة المرتقبة في كانون الأول.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي، فيما يُرجّح أن ينفذ زيادة أخيرة في اجتماعه المقبل خلال كانون الأول. إلا أن المخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد تدفعه إلى التوقف عن رفع الفائدة بعد ذلك.

ونقل التقرير عن استراتيجيين في بنك "Rabobank" أن البنك المركزي الأوروبي قد يتردد في مواصلة رفع الفائدة بعد كانون الأول، مشيرين إلى أن المؤتمر الصحافي الأخير للبنك أظهر تزايد القلق بشأن النمو الاقتصادي، والمخاطر التي قد تواجه النشاط في منطقة اليورو.

في المقابل، يستفيد الدولار الكندي من ارتفاع أسعار النفط، باعتبار كندا من الدول المنتجة والمصدرة للخام، ما قد يشكل ضغطاً إضافياً على زوج اليورو مقابل الدولار الكندي.

وأوضح التقرير أن أسعار النفط استعادت خسائرها اليومية، مع استمرار التوترات الجيوسياسية في ، والتي تحدّ من تأثير زيادة الإمدادات النفطية الإقليمية على الأسعار.

ونقل الموقع عن رئيس استراتيجية السلع في بنك "Saxo Bank" أولي هانسن، قوله إن السوق تمر حالياً بحالة "لا حرب ولا سلام"، في إشارة إلى استمرار الغموض بشأن التطورات الإقليمية. ولفت إلى أن إنتاج النفط في الشرق الأوسط بدأ يتعافى من الاضطرابات السابقة، رغم تعثر المفاوضات النووية بين وإيران، فيما تواصل المخاطر الجيوسياسية الحد من تراجع الأسعار.

وفي سياق متصل، قال المسؤول الأمني محسن رضائي، في تصريحات متلفزة، إن لن تسمح بخروج أي جزء من موادها النووية المخصبة من البلاد، محذراً من عواقب أي ضربات أميركية جديدة.

في المقابل، تصر على إدراج الملف ضمن أي مفاوضات أولية تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، رغم أن مسؤولين أميركيين قللوا من الحاجة إلى تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية.

وبحسب بيانات حركة العملات التي أوردها التقرير، سجل اليورو أداءً متفاوتاً أمام العملات الرئيسية، وكان أقوى مقابل الدولار الأسترالي، فيما بقيت تحركاته أمام الدولار الكندي مرتبطة بتوقعات السياسة النقدية الأوروبية ومسار أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية.