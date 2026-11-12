تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

هل يفقد اليورو زخمه؟ توقعات الفائدة والنفط تضع العملة الأوروبية أمام اختبار

Lebanon 24
12-11-2026 | 04:44
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل يفقد اليورو زخمه؟ توقعات الفائدة والنفط تضع العملة الأوروبية أمام اختبار
هل يفقد اليورو زخمه؟ توقعات الفائدة والنفط تضع العملة الأوروبية أمام اختبار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حافظ اليورو على مكاسبه أمام الدولار الكندي خلال التداولات الأوروبية، اليوم الخميس، بعدما ارتفع زوج العملتين إلى نحو 1.5810، رغم تزايد الشكوك بشأن استمرار البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة، في وقت توفر فيه أسعار النفط المرتفعة دعماً للعملة الكندية المرتبطة بالسلع الأولية.

وبحسب تحليل نشره موقع "FXStreet" للخبير في أسواق العملات أختر فاروقي، فإن اليورو لا يزال يواجه ضغوطاً مرتبطة بتوقعات انتهاء دورة التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي بعد الزيادة المرتقبة في كانون الأول.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي، فيما يُرجّح أن ينفذ زيادة أخيرة في اجتماعه المقبل خلال كانون الأول. إلا أن المخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد تدفعه إلى التوقف عن رفع الفائدة بعد ذلك.

ونقل التقرير عن استراتيجيين في بنك "Rabobank" أن البنك المركزي الأوروبي قد يتردد في مواصلة رفع الفائدة بعد كانون الأول، مشيرين إلى أن المؤتمر الصحافي الأخير للبنك أظهر تزايد القلق بشأن آفاق النمو الاقتصادي، والمخاطر التي قد تواجه النشاط في منطقة اليورو.

في المقابل، يستفيد الدولار الكندي من ارتفاع أسعار النفط، باعتبار كندا من الدول المنتجة والمصدرة للخام، ما قد يشكل ضغطاً إضافياً على زوج اليورو مقابل الدولار الكندي.

وأوضح التقرير أن أسعار النفط استعادت خسائرها اليومية، مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي تحدّ من تأثير زيادة الإمدادات النفطية الإقليمية على الأسعار.

ونقل الموقع عن رئيس استراتيجية السلع في بنك "Saxo Bank" أولي هانسن، قوله إن السوق تمر حالياً بحالة "لا حرب ولا سلام"، في إشارة إلى استمرار الغموض بشأن التطورات الإقليمية. ولفت إلى أن إنتاج النفط في الشرق الأوسط بدأ يتعافى من الاضطرابات السابقة، رغم تعثر المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، فيما تواصل المخاطر الجيوسياسية الحد من تراجع الأسعار.

وفي سياق متصل، قال المسؤول الأمني الإيراني محسن رضائي، في تصريحات متلفزة، إن إيران لن تسمح بخروج أي جزء من موادها النووية المخصبة من البلاد، محذراً من عواقب أي ضربات أميركية جديدة.

في المقابل، تصر واشنطن على إدراج الملف النووي ضمن أي مفاوضات أولية تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، رغم أن مسؤولين أميركيين قللوا من الحاجة إلى تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية.

وبحسب بيانات حركة العملات التي أوردها التقرير، سجل اليورو أداءً متفاوتاً أمام العملات الرئيسية، وكان أقوى مقابل الدولار الأسترالي، فيما بقيت تحركاته أمام الدولار الكندي مرتبطة بتوقعات السياسة النقدية الأوروبية ومسار أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليورو يصعد 0.7% أمام العملة الأميركية إلى 1.127 دولار بعد فوز الديمقراطيين بمجلسي الكونغرس
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24
العملة المحلية أم اليورو أم الذهب؟ كيف تحمي مدخراتك من التضخم؟
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24
النصر أمام اختبار صعب.. 4 عوامل تهدد انتصاره
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرة صندوق النقد الدولي: على البنوك المركزية مراقبة التوقعات بتباطؤ الزخم الناتج عن نمو الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الإيراني

الأوروبي

الرئيسي

واشنطن

أوروبي

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:46 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:03 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:59 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:18 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
14:46 | 2026-11-12
Lebanon24
13:03 | 2026-11-12
Lebanon24
12:00 | 2026-11-12
Lebanon24
11:59 | 2026-11-12
Lebanon24
10:18 | 2026-11-12
Lebanon24
10:07 | 2026-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24