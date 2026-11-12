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إقتصاد

تحذير عاجل لمستخدمي "آيفون".. ثغرة تهدد محافظ العملات المشفّرة وتكشف البيانات الشخصية!

Lebanon 24
12-11-2026 | 05:20
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تحذير عاجل لمستخدمي آيفون.. ثغرة تهدد محافظ العملات المشفّرة وتكشف البيانات الشخصية!
تحذير عاجل لمستخدمي آيفون.. ثغرة تهدد محافظ العملات المشفّرة وتكشف البيانات الشخصية! photos 0
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حذّرت منصة "بينانس"، أكبر منصة لتداول العملات المشفّرة عالمياً، مستخدمي هواتف "آيفون" من تطبيقات غير موثوقة قد تستغل ثغرة أمنية في نظام iOS للوصول إلى بياناتهم الخاصة وسرقة محافظهم الرقمية.

ويأتي التحذير بعد أيام من تعرض المنصة لخسائر بمليارات الدولارات نتيجة هجوم سيبراني وُصف بأنه من بين أكبر عمليات الاختراق في التاريخ.

ما طبيعة الثغرة؟

أوضحت "بينانس" أن ثغرة تحمل اسم "worse_query"، موجودة في بعض إصدارات نظام iOS 26 وiOS 27، قد تتيح لتطبيقات خبيثة الوصول سراً إلى بيانات مخزّنة داخل تطبيقات أخرى على الجهاز نفسه.

وأشارت إلى أن الخلل ليس برمجية ضارة بحد ذاته، لكنه يشكّل ثغرة يمكن استغلالها من خلال تطبيقات خبيثة يثبتها المستخدم، ولا سيما تلك التي يتم تنزيلها من خارج متجر "آبل" الرسمي، حيث تخضع لمستويات أقل من الرقابة الأمنية.

وقد يتيح استغلال الثغرة للمخترقين الوصول إلى محافظ العملات المشفّرة، وسرقة الأموال الرقمية والاستيلاء على الحسابات، فضلاً عن الاطلاع على ملفات حساسة تشمل كلمات المرور والرسائل والصور والمستندات.

وتزداد خطورة الأمر في حال احتواء الهاتف على محفظة رقمية، إذ قد تشمل البيانات المعرضة للخطر عبارات الاستعادة والمفاتيح السرية التي تتيح التحكم بالأصول المشفّرة، ما قد يؤدي إلى خسارتها بالكامل.

ما الأجهزة المتأثرة؟

بحسب "بينانس"، رُصدت الثغرة على أجهزة تعمل بالإصدارات التالية:

  • iOS 26.7.1.

  • iOS 27.0.1.

  • iOS 27.2.

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في المقابل، أشار باحث برمجيات مستقل يُعرف باسم "Taj" عبر منصة GitHub إلى احتمال امتداد الخلل إلى معظم إصدارات iOS 26، من 26.0 وصولاً إلى 26.7.2.

كيف يمكن حماية الهاتف؟

دعت "بينانس" مستخدمي "آيفون" إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية، أبرزها حذف التطبيقات التي لم تُحمّل من متجر "آبل" الرسمي، وتحديث نظام التشغيل إلى أحدث إصدار متاح.

كما نصحت من يشتبه بتعرض هاتفه للاختراق بإنشاء محفظة رقمية جديدة على جهاز سليم، وتحويل أمواله إليها، إلى جانب إعادة ضبط جلسات تسجيل الدخول النشطة.

هل سُجّلت عمليات اختراق؟

حتى الآن، لم تُعلن أي حالات مؤكدة لاستغلال الثغرة. ونقل موقع "crypto.news" عن متحدث باسم "بينانس" قوله: "لم نرصد حتى الآن أي حالات مؤكدة استُخدمت فيها ثغرة worse_query للوصول إلى محافظ العملات المشفّرة أو سرقة الأموال".

هل أصلحت "آبل" الثغرة؟

أصدرت "آبل" يوم الاثنين تحديثات أمنية جديدة شملت نظامي iOS 26.7.3 وiOS 27.2.1، إلى جانب تحديثات لإصدارات أقدم من نظام التشغيل.

وتضمنت ملاحظات التحديث إصلاحات أمنية متعددة، من بينها معالجة خلل قد يسمح لتطبيقات خبيثة بالوصول إلى بيانات خاصة بالمستخدمين. إلا أن التحديثات، وفق المعلومات الواردة، لم تتضمن معالجة مباشرة للثغرة المعروفة باسم "worse_query".

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