تصريحات ترامب بشأن إيران تدفع أسعار النفط إلى تجاوز 94 دولاراً للبرميل

عادت أسعار إلى الارتفاع، مستردّةً خسائرها السابقة، بعد تصريحات للرئيس الأميركي أكد فيها أن ليست مضطرة إلى التوصل لاتفاق مع .

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بلغ 1.8%، متجاوزةً مستوى 94 دولاراً للبرميل في تعاملات ، بعدما كانت قد تراجعت في وقت سابق بفعل مؤشرات إلى تحسّن الإمدادات النفطية.

وقال ، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الخميس، إن تحتفظ بأموال إيران، المقدّرة بمئات مليارات الدولارات، وتسيطر على مضيقها.

وتعكس تصريحات الرئيس الأميركي تشدداً في الموقف مقارنةً بالإشارات التي صدرت أخيراً عن واشنطن، فيما أظهرت بدورها تمسكاً بموقفها، إذ أكد أمين للأمن القومي أن بلاده لن تنقل "ذرة واحدة" من المواد النووية المخصبة إلى خارج أراضيها.