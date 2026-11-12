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إقتصاد

تصريحات ترامب بشأن إيران تدفع أسعار النفط إلى تجاوز 94 دولاراً للبرميل

Lebanon 24
12-11-2026 | 10:18
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تصريحات ترامب بشأن إيران تدفع أسعار النفط إلى تجاوز 94 دولاراً للبرميل
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عادت أسعار النفط إلى الارتفاع، مستردّةً خسائرها السابقة، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد فيها أن واشنطن ليست مضطرة إلى التوصل لاتفاق مع إيران.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بلغ 1.8%، متجاوزةً مستوى 94 دولاراً للبرميل في تعاملات لندن، بعدما كانت قد تراجعت في وقت سابق بفعل مؤشرات إلى تحسّن الإمدادات النفطية.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحتفظ بأموال إيران، المقدّرة بمئات مليارات الدولارات، وتسيطر على مضيقها.

وتعكس تصريحات الرئيس الأميركي تشدداً في الموقف مقارنةً بالإشارات التي صدرت أخيراً عن واشنطن، فيما أظهرت طهران بدورها تمسكاً بموقفها، إذ أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده لن تنقل "ذرة واحدة" من المواد النووية المخصبة إلى خارج أراضيها.

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