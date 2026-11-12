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إقتصاد

دون فرق عمل أو تمويل… الذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد تأسيس الشركات

Lebanon 24
12-11-2026 | 15:09
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دون فرق عمل أو تمويل… الذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد تأسيس الشركات
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أحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً في عالم ريادة الأعمال، بعدما بات بإمكان الأفراد إطلاق مشاريع وشركات ناشئة بتكاليف أقل وفرق عمل أصغر، مستفيدين من أدوات تقنية تتولى مهام كانت تتطلب سابقاً توظيف متخصصين في مجالات متعددة.
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وتتيح تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال تطوير الأفكار وتصميم المواقع الإلكترونية وإعداد الخطط التسويقية وإنتاج المحتوى وخدمة العملاء، ما يختصر الوقت اللازم لإطلاق المشاريع ويخفف الأعباء التشغيلية.

كما ساهمت هذه التقنيات في تقليص الحاجة إلى التمويل الأولي الكبير، إذ أصبح بإمكان مؤسس واحد إدارة جوانب متعددة من مشروعه، مستعيناً بأنظمة ذكية لأتمتة الأعمال اليومية وتحليل البيانات.

وفي المقابل، يثير هذا التحول تساؤلات بشأن مستقبل الوظائف التقليدية، وقدرة الشركات الصغيرة على المنافسة في سوق تتسارع فيه التطورات التقنية.

ورغم المزايا التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، تبقى الخبرة البشرية ضرورية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية وضمان جودة المنتجات والخدمات، فيما يتوقع أن تتوسع نماذج الشركات الصغيرة المعتمدة على الأتمتة خلال السنوات المقبلة.
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