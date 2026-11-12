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إقتصاد

"إنفيديا" تخسر أكثر من 600 مليار دولار خلال التداول

Lebanon 24
12-11-2026 | 23:22
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تراجعت القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" بأكثر من 600 مليار دولار خلال جلسة الخميس 12 تشرين الثاني، قبل أن يستعيد سهمها جزءاً من خسائره. وتزامن الهبوط مع تقارير عن استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

وبحسب "بلومبيرغ" ووسائل إعلام أخرى، هبط السهم إلى 148.80 دولاراً خلال الجلسة، ثم أغلق عند 166.19 دولاراً، متراجعاً 4.34% عن الإغلاق السابق. وبلغت القيمة السوقية للشركة عند الإغلاق نحو 4.013 تريليونات دولار، بانخفاض يقارب 182 مليار دولار عن الجلسة السابقة.

وطغى تراجع سهم "إنفيديا" على مكاسب أسهم الطاقة في "وول ستريت". وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي منخفضاً 0.36% عند 52,297.09 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.35% إلى 7,592.40 نقطة، وهبط "ناسداك" المركّب 0.39% إلى 25,366.09 نقطة.

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