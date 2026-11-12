"إنفيديا" تخسر أكثر من 600 مليار دولار خلال التداول

تراجعت القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" بأكثر من 600 مليار دولار خلال جلسة الخميس 12 تشرين الثاني، قبل أن يستعيد سهمها جزءاً من خسائره. وتزامن الهبوط مع تقارير عن استقالة رئيسها التنفيذي .

وبحسب "بلومبيرغ" ووسائل إعلام أخرى، هبط السهم إلى 148.80 دولاراً خلال الجلسة، ثم أغلق عند 166.19 دولاراً، متراجعاً 4.34% عن الإغلاق السابق. وبلغت القيمة السوقية للشركة عند الإغلاق نحو 4.013 تريليونات دولار، بانخفاض يقارب 182 مليار دولار عن الجلسة السابقة.

وطغى تراجع سهم "إنفيديا" على مكاسب أسهم الطاقة في " ". وأغلق مؤشر " " الصناعي منخفضاً 0.36% عند 52,297.09 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.35% إلى 7,592.40 نقطة، وهبط "ناسداك" المركّب 0.39% إلى 25,366.09 نقطة.