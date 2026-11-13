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إقتصاد

"البيتكوين" تهبط دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ آب

Lebanon 24
13-11-2026 | 03:17
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البيتكوين تهبط دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ آب
البيتكوين تهبط دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ آب photos 0
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تراجعت "البيتكوين"، الجمعة، إلى ما دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ 20 آب، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، ما قلّل جاذبية الأصول التي لا تدرّ عائداً.

وبحسب بيانات منصة "بينانس"، هبطت العملة المشفّرة بنسبة 6.74% إلى 68,868.39 دولاراً عند الساعة 7:12 صباحاً بتوقيت موسكو، بعدما كانت قد تجاوزت 87 ألف دولار في نهاية أيلول.

وخسر سوق العملات المشفّرة نحو 80 مليار دولار من قيمته منذ بداية اليوم، ليتراجع من 2.39 إلى 2.31 تريليون دولار. وانخفضت القيمة السوقية لـ"البيتكوين" وحدها بنحو 60 مليار دولار إلى 1.375 تريليون دولار.

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