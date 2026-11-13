"البيتكوين" تهبط دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ آب

تراجعت "البيتكوين"، الجمعة، إلى ما دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ 20 آب، مع ارتفاع عوائد الأميركية، ما قلّل الأصول التي لا تدرّ عائداً.

وبحسب بيانات منصة "بينانس"، هبطت العملة المشفّرة بنسبة 6.74% إلى 68,868.39 دولاراً عند الساعة 7:12 صباحاً بتوقيت ، بعدما كانت قد تجاوزت 87 ألف دولار في نهاية أيلول.

وخسر سوق العملات المشفّرة نحو 80 مليار دولار من قيمته منذ بداية اليوم، ليتراجع من 2.39 إلى 2.31 تريليون دولار. وانخفضت القيمة السوقية لـ"البيتكوين" وحدها بنحو 60 مليار دولار إلى 1.375 تريليون دولار.