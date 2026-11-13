تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الين الياباني بين دعم طويل الأمد وضغوط تحدّ من تعافيه القريب

Lebanon 24
13-11-2026 | 04:49
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الين الياباني بين دعم طويل الأمد وضغوط تحدّ من تعافيه القريب
الين الياباني بين دعم طويل الأمد وضغوط تحدّ من تعافيه القريب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تبدو فرص ارتفاع الين الياباني محدودة في المدى القريب، في ظل التوقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة الأميركية، بالتوازي مع خطوات مماثلة من بنك اليابان، ما يقلّص أثر الفارق في السياسة النقدية بين البلدين على حركة العملة.

وبحسب تقرير نشره موقع "FXStreet"، نقلًا عن فولكمار باور من مصرف "كومرتس بنك"، فإن التعديلات على توقعات السياسة النقدية الأميركية تنعكس على مسار الين، بعدما بات اقتصاديّو المصرف يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجدداً في آذار، بدلاً من وقف الزيادات في كانون الأول.

وفي المقابل، يتوقع المصرف أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين إضافيتين، الأولى في كانون الأول والثانية خلال ربيع العام المقبل. إلا أن تزامن هذه الخطوات مع زيادات أميركية محتملة يعني تقارباً في توجهات المصرفين المركزيين، وهو ما يرجّح ألا يترك أثراً كبيراً لمصلحة الين.

وأشار باور إلى أن العملة اليابانية تراجعت قليلاً خلال الأيام الأخيرة، مع ارتفاع توقعات الأسواق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي، وكانت تتداول وقت إعداد التقرير عند مستوى يقل بقليل عن 160 يناً مقابل الدولار.

وتوقع "كومرتس بنك" أن يسجل الين تحسناً محدوداً باتجاه 155 يناً للدولار بحلول منتصف العام المقبل، معتبراً أن فرص ارتفاعه في الفترة القريبة لا تزال ضئيلة.

أما على المدى الأطول، فيتمسك المصرف بتوقعاته بشأن تعزيز الين، مستنداً إلى التحول الهيكلي في بيئة أسعار الفائدة في اليابان، والذي أعاد إلى السندات المحلية جاذبيتها، ولا سيما بالنسبة إلى المستثمرين اليابانيين.

ولفت التقرير أيضاً إلى أن المخاطر المرتبطة بالسياسة النقدية قد تتحول نحو اليابان، في ظل التعيينات المرتقبة لأعضاء مجلس إدارة بنك اليابان.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: نعمل لتحقيق أمن طويل الأمد لكل من إسرائيل ولبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير جديد من الحرس الثوري: طهران مستعدة لخوض صراع طويل الأمد إذا اقتضت الظروف ذلك
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
من هم الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة "كوفيد الطويل الأمد"؟
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني من Fruit Attraction في مدريد: نريد حضوراً لبنانياً يفتح الأسواق ويبني شراكات تصديرية طويلة الأمد
lebanon 24
Lebanon24
13/11/2026 19:37:22 Lebanon 24 Lebanon 24

بنك اليابان

كومرتس بنك

حركة العمل

اليابانية

الفيدرالي

اليابان

من مصر

جاذبية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:55 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:08 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:54 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:48 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:09 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-11-13
Lebanon24
09:55 | 2026-11-13
Lebanon24
09:08 | 2026-11-13
Lebanon24
08:54 | 2026-11-13
Lebanon24
08:48 | 2026-11-13
Lebanon24
08:31 | 2026-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24