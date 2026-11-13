الضربات الأوكرانية تضغط على الاقتصاد الروسي.. تراجع حاد في إنتاج النفط

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تباطأ نمو الاقتصاد الروسي خلال الربع الثالث من عام 2026، متأثراً بالهجمات على المنشآت الصناعية ومصافي ، وما تسببت به من اضطرابات في الإنتاج وسلاسل الإمداد وارتفاع الضغوط التضخمية.وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% بين وأيلول، مقارنة بـ1.3% في الربع السابق، متجاوزاً قليلاً توقعات الاقتصاديين البالغة 0.9%، وفق وكالة " ".وأدت الهجمات الأوكرانية إلى تراجع إنتاج مصافي النفط الروسية بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وهو أكبر انخفاض فصلي مسجل منذ عام 2020، فيما تضررت مرافق الشحن والموانئ، ما انعكس سلباً على الصادرات.وحذّر الروسي من أن استمرار ضربات المسيّرات يقلّص القدرات الإنتاجية ويزيد الضغوط على الأسعار، الأمر الذي يحدّ من قدرته على خفض أسعار الفائدة.ويأتي هذا التباطؤ في وقت رفعت فيه إنفاقها العسكري مجدداً، وسط اتساع عجز الموازنة وتراجع نمو الاستهلاك المحلي، ما يزيد التحديات التي تواجه الاقتصاد الروسي مع استمرار الحرب في .