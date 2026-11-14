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إقتصاد

500 مليار يورو.. فاتورة طموح أوروبا لمنافسة أميركا والصين في الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
14-11-2026 | 02:04
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500 مليار يورو.. فاتورة طموح أوروبا لمنافسة أميركا والصين في الذكاء الاصطناعي
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن شركات الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار يورو (551 مليار دولار).
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وأشارت فون دير لاين، الجمعة، عقب مناقشة مع قادة الاتحاد الأوروبي في دبلن، إلى أن تطوير نماذج متقدمة للغاية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب الرقائق الإلكترونية والمكونات المادية الأخرى، هي المجالات الأكثر احتياجاً إلى التمويل.


وأضافت فون دير لاين أن "أوروبا تُنشئ شركات تكنولوجية ناشئة أكثر مما تنشئه الولايات المتحدة، لكن كثيراً من هذه الشركات لا تتلقى الدعم اللازم للتوسع في أنشطتها."
ولفتت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى جذب استثمارات خاصة، لكنه يحتاج أيضاً إلى إصلاح قواعد الاستثمار الخاصة به والتوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء صناديق مخصصة للابتكار.

وتهدف الجهود الرامية إلى توسيع صناعة الذكاء الاصطناعي في أوروبا إلى الحد من اعتمادها على التكنولوجيا الأميركية والصينية.

واختتمت فون دير لاين تصريحاتها قائلة إنها ستقدم "مقترحاً طموحاً" لزيادة التمويل المخصص لتحقيق السيادة التكنولوجية.
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