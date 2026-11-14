500 مليار يورو.. فاتورة طموح أوروبا لمنافسة أميركا والصين في الذكاء الاصطناعي

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قالت رئيسة لاين إن شركات في ستحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار (551 مليار دولار).وأشارت ، الجمعة، عقب مناقشة مع قادة الاتحاد في دبلن، إلى أن تطوير نماذج متقدمة للغاية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب الرقائق الإلكترونية والمكونات المادية الأخرى، هي المجالات الأكثر احتياجاً إلى التمويل.وأضافت فون دير لاين أن " تُنشئ شركات تكنولوجية ناشئة أكثر مما تنشئه ، لكن كثيراً من هذه الشركات لا تتلقى الدعم اللازم للتوسع في أنشطتها."ولفتت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى جذب استثمارات خاصة، لكنه يحتاج أيضاً إلى إصلاح قواعد الاستثمار الخاصة به والتوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء صناديق مخصصة للابتكار.وتهدف الجهود الرامية إلى توسيع صناعة الذكاء الاصطناعي في أوروبا إلى الحد من اعتمادها على التكنولوجيا الأميركية والصينية.واختتمت فون دير لاين تصريحاتها قائلة إنها ستقدم "مقترحاً طموحاً" لزيادة التمويل المخصص لتحقيق السيادة التكنولوجية.