تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

فوضى الطيران الأميركي مستمرة لليوم الثالث... آلاف الرحلات بين الإلغاء والتأخير

Lebanon 24
15-11-2026 | 14:04
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
فوضى الطيران الأميركي مستمرة لليوم الثالث... آلاف الرحلات بين الإلغاء والتأخير
فوضى الطيران الأميركي مستمرة لليوم الثالث... آلاف الرحلات بين الإلغاء والتأخير photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

استمرت اضطرابات السفر الجوي في الولايات المتحدة لليوم الثالث مع تأثر أكثر من 5200 رحلة بهذه الاضطرابات اليوم الأحد، لكن وزير النقل شون دافي توقع عودة الأوضاع إلى طبيعتها بحلول غد الاثنين فيما سارعت شركات طيران إلى إعادة جداول رحلاتها إلى مسارها بعد وقف شامل للرحلات على مستوى البلاد.

وأشار موقع فلايت أوير المتخصص في بيانات الطيران إلى إلغاء أكثر من 1600 رحلة داخل الولايات المتحدة وتأخر نحو 3600 رحلة أخرى اليوم الأحد.

وكانت شركات طيران ألغت أمس السبت أكثر من 6400 رحلة داخل الولايات المتحدة وأخرت أكثر من ثمانية آلاف.

وقال دافي في برنامج ذيس ويك على شبكة إيه.بي.سي إنه لا يوجد أي دليل على وجود هجوم إلكتروني أو نية خبيثة، لكن سبب الاضطرابات لا يزال غير واضح.

وأضاف أن الرحلات ستعود إلى "الوضع الطبيعي" اليوم "وربما إلى طبيعتها بالكامل" غدا الاثنين، مشددا على أن إدارة الطيران الاتحادية تولي أهمية كبيرة لسلامة المسافرين.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية أصدرت يوم الجمعة أمراً بوقف الرحلات على مستوى البلاد، ما أدى إلى تعليق معظم الرحلات المغادرة لنحو خمس ساعات. ويعد ذلك أطول توقف شامل لحركة الطيران الأميركية منذ هجمات تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة في 11 أيلول 2001.

وقال مسؤولون إن قيام شركة إل.ثري.هاريس المتعاقدة مع إدارة الطيران الاتحادية بتركيب جهاز توجيه جديد واحد على الأقل في منشأة نائية أدى إلى تدفق كمية كبيرة من البيانات على مراكز أخرى لمراقبة الحركة الجوية، ما تسبب في تحميلها فوق طاقتها وأعاق أنظمة الاتصالات.

وأوضح دافي أن استبدال جهاز توجيه في منشأة تابعة للإدارة في إل دورادو بولاية أركنسو أدى إلى مشكلات في جهاز توجيه جرى استبداله حديثا في أماريلو بولاية تكساس، إذ بدأ بإرسال بيانات بصورة مكثفة ما تسبب في إرهاق أجهزة التوجيه في مراكز مراقبة جوية أخرى في أنحاء البلاد.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية اليوم إنها عطلت "وظائف أجهزة التوجيه الأصلية" ونفذت الإجراء نفسه على نحو 60 جهاز توجيه مماثلاً في نظام مراقبة الحركة الجوية. لكن دافي أشار إلى أن الإدارة لا تعرف حتى الآن السبب الجذري للمشكلة، مؤكداً أن أعمال صيانة من هذا النوع أُجريت آلاف المرات سابقاً من دون مشكلات.

وقال دافي إن العامل الذي ركّب جهاز التوجيه "هو مواطن أميركي صالح، ونعتقد أنه من المحاربين القدامى، لذلك لا نعتقد أن أحدا حاول تخريب الشبكة أثناء التركيب"، مضيفاً "لكننا لا نعرف بالفعل السبب الجذري".

ويُعد الاضطراب الذي وقع يوم الجمعة أحدث وأبرز مؤشر على الضغوط التي يعاني منها نظام مراقبة الحركة الجوية الأميركي، والذي يواجه مشكلات في التكنولوجيا والمعدات والاتصالات بسبب التقادم ونقصا يقدر بآلاف المراقبين الجويين.

وأدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم بأول تصريحات علنية له بشأن مشكلات السفر الجوي التي وقعت مطلع هذا الأسبوع، داعياً أيضا المشرعين الأميركيين إلى توفير تمويل إضافي.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد بدأنا العمل بالفعل، لكن ينبغي إنجازه دفعة واحدة، لا على مراحل متفرقة. يجب أن يوافق الكونغرس".

ومن المقرر أن يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس بدلاً من الجمهوريين حلفاء ترامب في يناير/ كانون الثاني، بعد مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من تشرين الثاني.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير النقل الأميركي: تأخير وإلغاء الرحلات سيستمران مع عمل شركات الطيران على إعادة تنظيم وتوزيع الطائرات
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النقل الأميركي: سيستمر المسافرون بمواجهة تأخير وإلغاء الرحلات الجوية
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: نتوقع تأخير الرحلات في جميع المطارات بسبب أعطال في المعدات
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"فلايت أوير": تأخر أو إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية اليوم في أميركا فيما تعمل شركات الطيران على إعادة جداول الرحلات إلى طبيعتها
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 03:16:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأميركيين

الديمقراطي

الجمهوري

ديمقراطي

القاعدة

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-11-15
Lebanon24
13:00 | 2026-11-15
Lebanon24
10:52 | 2026-11-15
Lebanon24
10:18 | 2026-11-15
Lebanon24
10:00 | 2026-11-15
Lebanon24
09:13 | 2026-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24