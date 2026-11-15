فوضى الطيران الأميركي مستمرة لليوم الثالث... آلاف الرحلات بين الإلغاء والتأخير

استمرت اضطرابات السفر الجوي في لليوم الثالث مع تأثر أكثر من 5200 رحلة بهذه الاضطرابات اليوم الأحد، لكن وزير النقل شون دافي توقع عودة الأوضاع إلى طبيعتها بحلول غد الاثنين فيما سارعت شركات طيران إلى إعادة جداول رحلاتها إلى مسارها بعد وقف شامل للرحلات على مستوى البلاد.

وأشار موقع فلايت أوير المتخصص في بيانات الطيران إلى إلغاء أكثر من 1600 رحلة داخل الولايات المتحدة وتأخر نحو 3600 رحلة أخرى اليوم الأحد.

وكانت شركات طيران ألغت أمس السبت أكثر من 6400 رحلة داخل الولايات المتحدة وأخرت أكثر من ثمانية آلاف.

وقال دافي في برنامج ذيس ويك على شبكة إيه.بي.سي إنه لا يوجد أي دليل على وجود هجوم إلكتروني أو نية خبيثة، لكن سبب الاضطرابات لا يزال غير واضح.

وأضاف أن الرحلات ستعود إلى "الوضع الطبيعي" اليوم "وربما إلى طبيعتها بالكامل" غدا الاثنين، مشددا على أن إدارة الطيران الاتحادية تولي أهمية كبيرة لسلامة المسافرين.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية أصدرت يوم الجمعة أمراً بوقف الرحلات على مستوى البلاد، ما أدى إلى تعليق معظم الرحلات المغادرة لنحو خمس ساعات. ويعد ذلك أطول توقف شامل لحركة الطيران الأميركية منذ هجمات تنظيم على الولايات المتحدة في 11 أيلول 2001.

وقال مسؤولون إن قيام شركة إل.ثري.هاريس المتعاقدة مع إدارة الطيران الاتحادية بتركيب جهاز توجيه جديد واحد على الأقل في منشأة نائية أدى إلى تدفق كمية كبيرة من البيانات على مراكز أخرى لمراقبة الحركة الجوية، ما تسبب في تحميلها فوق طاقتها وأعاق أنظمة الاتصالات.

وأوضح دافي أن استبدال جهاز توجيه في منشأة تابعة للإدارة في إل دورادو بولاية أركنسو أدى إلى مشكلات في جهاز توجيه جرى استبداله حديثا في أماريلو بولاية تكساس، إذ بدأ بإرسال بيانات بصورة مكثفة ما تسبب في إرهاق أجهزة التوجيه في مراكز مراقبة جوية أخرى في أنحاء البلاد.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية اليوم إنها عطلت "وظائف أجهزة التوجيه الأصلية" ونفذت الإجراء نفسه على نحو 60 جهاز توجيه مماثلاً في نظام مراقبة الحركة الجوية. لكن دافي أشار إلى أن الإدارة لا تعرف حتى الآن السبب الجذري للمشكلة، مؤكداً أن أعمال صيانة من هذا النوع أُجريت آلاف المرات سابقاً من دون مشكلات.

وقال دافي إن العامل الذي ركّب جهاز التوجيه "هو مواطن أميركي صالح، ونعتقد أنه من المحاربين القدامى، لذلك لا نعتقد أن أحدا حاول تخريب الشبكة أثناء التركيب"، مضيفاً "لكننا لا نعرف بالفعل السبب الجذري".

ويُعد الاضطراب الذي وقع يوم الجمعة أحدث وأبرز مؤشر على الضغوط التي يعاني منها نظام مراقبة الحركة الجوية الأميركي، والذي يواجه مشكلات في التكنولوجيا والمعدات والاتصالات بسبب التقادم ونقصا يقدر بآلاف المراقبين الجويين.

وأدلى الرئيس الأميركي اليوم بأول تصريحات علنية له بشأن مشكلات السفر الجوي التي وقعت مطلع هذا الأسبوع، داعياً أيضا المشرعين إلى توفير تمويل إضافي.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد بدأنا العمل بالفعل، لكن ينبغي إنجازه دفعة واحدة، لا على مراحل متفرقة. يجب أن يوافق الكونغرس".

ومن المقرر أن يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس بدلاً من الجمهوريين حلفاء ترامب في يناير/ كانون الثاني، بعد مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من تشرين الثاني.