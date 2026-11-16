استقرار أسعار الذهب

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استقرت أسعار اليوم، بعدما سجلت أدنى مستوى في أكثر من عام الأسبوع الماضي، بينما عكف المستثمرون على تقييم إشارات تميل إلى التشديد النقدي من مسؤولي وترقبوا تصريحات لرئيس المجلس كيفن وورش بحثا عن مؤشرات ‌إضافية بشأن أسعار الفائدة الأميركية، بحسب " ".وبحلول الساعة 0248 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 3877.66 دولارا للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3880.60 دولارا.