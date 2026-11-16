تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

استقرار أسعار الذهب

Lebanon 24
16-11-2026 | 00:41
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
استقرار أسعار الذهب
استقرار أسعار الذهب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 استقرت أسعار الذهب اليوم، بعدما سجلت أدنى مستوى في أكثر من عام الأسبوع الماضي، بينما عكف المستثمرون على تقييم إشارات تميل إلى التشديد النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وترقبوا تصريحات لرئيس المجلس كيفن وورش بحثا عن مؤشرات ‌إضافية بشأن آفاق أسعار الفائدة الأميركية، بحسب "رويترز".
Advertisement

وبحلول الساعة 0248 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 3877.66 دولارا للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3880.60 دولارا.
مواضيع ذات صلة
مع ترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي.. استقرار في اسعار الذهب
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 11:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
توقعات أسعار الذهب: هل يمكن أن يستمر الارتفاع مع انخفاض أسعار النفط؟
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 11:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بـ3 في المئة... تراجع أسعار الذهب
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 11:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع أسعار الذهب
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 11:08:19 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الاتحادي

رويترز

غرين

آفاق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
02:51 | 2026-11-16
Lebanon24
02:43 | 2026-11-16
Lebanon24
01:59 | 2026-11-16
Lebanon24
01:56 | 2026-11-16
Lebanon24
01:48 | 2026-11-16
Lebanon24
00:54 | 2026-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24