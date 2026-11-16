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إقتصاد

مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني للإمارات

Lebanon 24
16-11-2026 | 01:56
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مع نظرة مستقبلية مستقرة.. فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للإمارات
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ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف دولة الإمارات طويل الأجل لإصدارات العملات الأجنبية والمحلية عند درجة "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى تثبيت سقف التصنيف السيادي للدولة عند "AA+". ويعد هذا التصنيف مؤشراً مهماً على قوة الاقتصاد المحلي ومتانة أوضاعه المالية.
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وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يستند إلى انخفاض مستوى الدين الحكومي الموحد، وقوة صافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بصافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي - المصنفة عند "AA" بنظرة مستقرة - والتي تُقدّر بنحو 180 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال عام 2026، لتظل بذلك من بين الأعلى عالمياً لدى الدول المصنفة من قبل "فيتش".

وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس المرونة التي أظهرتها عوائد الصادرات النفطية في ظل تداعيات الحرب في إيران، ما ساهم في تعويض الأثر السلبي المباشر للصراع إلى حد كبير، فضلاً عن وفرة الهوامش المالية والخارجية التي تتمتع بها الدولة.
توقعات النمو وفوائض الموازنة
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، توقعت "فيتش" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات نمواً بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2026، مدفوعاً بنمو القطاع الهيدروكربوني بنحو 7 بالمئة في العام الجاري، قبل أن يقفز بنسبة 26 بالمئة في عام 2027 مع تحرر إنتاج النفط من قيود حصص تحالف "أوبك+".


أما في ما يتعلق بالمالية العامة، فقدّرت الوكالة استمرار تحقيق الموازنة الموحدة للإمارات فائضاً بنسبة 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مدفوعاً بتوقعات تسجيل فوائض مالية في كل من إمارتي أبوظبي ودبي.

قوة المركز الخارجي والقطاع المصرفي
وعلى مستوى المركز الخارجي والقطاع المالي، لفتت "فيتش" إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف الإمارات المركزي إلى 265 مليار دولار في آب 2026، مؤكدة أن هذا المستوى القياسي، إلى جانب أصول جهاز أبوظبي للاستثمار، يوفر ركيزة قوية للاستقرار الاقتصادي الكلي.

كما شددت الوكالة على مرونة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على مواجهة التحديات، بفضل سلامة مؤشراته المالية ووفرة مستويات السيولة ورأس المال.
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