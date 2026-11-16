كم بلغ ثمن تعطل "مايكروسوفت"؟

قد تصل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الانقطاع الواسع لخدمات شركة إلى نحو 7 مليارات دولار، وفق تقديرات أولية أوردتها شبكة CNN العالمية، استناداً إلى تحليل أجرته شركة الاستشارية المتخصصة في تقييم الأثر الاقتصادي للاضطرابات.ووصفت الشبكة الشركة الاستشارية بأنها معروفة بتبني تقديرات حذرة عند احتساب كلفة الانقطاعات الاقتصادية، ما يجعل التقديرات المرتفعة الحالية محل اهتمام واسع في الأوساط الاقتصادية والتقنية.وشهدت خدمات مايكروسوفت، الجمعة، اضطرابات كبيرة طالت مستخدمين حول العالم، حيث واجهت منصتا وTeams مشكلات تشغيلية أثرت على قدرة المستخدمين في الوصول إلى الخدمات والتطبيقات.وبحسب وكالة أسوشيتد برس، أبلغ أكثر من 130 ألف مستخدم عن مشكلات في الخدمة، فيما لا يزال العدد الإجمالي للمتضررين غير واضح، خصوصاً أن مايكروسوفت تمتلك أكثر من 450 مليون مشترك في خدماتها المختلفة حول العالم.

ورغم تراجع حجم الأعطال تدريجياً، فإن عدداً من المستخدمين ظلوا غير قادرين على الوصول إلى بعض التطبيقات والخدمات.

مخاوف تتجاوز الانقطاع التقنيوأكد لامانا، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مايكروسوفت، أن الحادث لم يكن ناجماً عن هجوم إلكتروني، إلا أن الواقعة أعادت إلى الواجهة حول المخاطر المرتبطة بالاعتماد الواسع على مزودي الخدمات التقنية الكبار.وقال هيث رينفرو، المؤسس المشارك ورئيس أمن المعلومات في شركة Fenix24، إن المعلومات الأولية التي كشفتها مايكروسوفت تشير إلى أن ما حدث يبدو أقرب إلى فشل في توافر البنية التحتية وليس هجوماً إلكترونياً متعمداً.وأوضح أن الشركة تحدثت عن توقف بعض الخوادم عن العمل، ما أدى إلى زيادة الضغط على البنية التحتية المتبقية، إضافة إلى تعرض الأنظمة المسؤولة عن إنشاء الاتصالات الآمنة إلى ضغوط تشغيلية كبيرة.وأضاف أن أحد الاحتمالات التي تخضع للتحقيق يتمثل في تغيير حديث في إعدادات الشبكة، بينما لا يزال السبب الجذري النهائي للحادث غير محسوم.وأشار رينفرو إلى أن أكثر ما يثير القلق ليس العطل الأولي بحد ذاته، بل تأثيره المتسلسل على الخدمات والمناطق الجغرافية المختلفة، موضحاً أن أنظمة التكرار الاحتياطية التقليدية قد تفقد فعاليتها عندما تتعرض مكونات البنية التحتية عالية الاعتمادية لأعطال مترابطة في الوقت نفسه.