Advertisement

توقعت شركة "سايبركيوب" المتخصصة في تحليل المخاطر الإلكترونية أن تقل الخسائر المؤمن عليها عالمياً جراء تعطل خدمات " 365" عن 100 مليون دولار، رغم تأثر المستخدمين في أكثر من 70 دولة.وأوضحت الشركة أن الحد الأعلى المتحفظ للخسائر قد يصل إلى 350 مليون دولار، مشيرة إلى أن تأثير الحادث على قطاع التأمين الإلكتروني العالمي سيكون محدوداً.وبدأ العطل نتيجة خلل في خدمة "إكستشينغ أونلاين" التي تدعم تطبيق البريد الإلكتروني "آوتلوك"، وامتد إلى بعض وظائف تطبيقات "تيمز" و"شيربوينت" و"كوبايلوت"، إضافة إلى أدوات أمنية تابعة لمايكروسوفت.وأكدت الشركة الأميركية أن الاضطراب نتج عن مشكلة تقنية خلال تحديث لسعة الشبكة، وليس بسبب هجوم إلكتروني، موضحة أن التعطل الشديد استمر نحو 18 ساعة، فيما امتدت تداعيات الحادث إلى نحو 38 ساعة.وعزت "سايبركيوب" محدودية الخسائر المتوقعة إلى استخدام الشركات وسائل اتصال بديلة، وعدم تسجيل تقارير عن سرقة بيانات أو خسائر كبيرة في الإيرادات، فضلاً عن اختلاف شروط التغطية التأمينية.وفي المقابل، قدّرت شركة "كوفر" المتخصصة في المخاطر الإلكترونية أن الخسائر المؤمن عليها قد تصل إلى 700 مليون دولار، لكنها شددت على أن هذا الرقم لا يزال تقديراً أولياً.