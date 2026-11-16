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تستعد شركة "أنثروبيك" الأميركية، المطوّرة لروبوت المحادثة "كلود"، لطرح أسهمها في بورصة ناسداك، في خطوة قد تجعلها إحدى أبرز شركات عالمياً، وسط توقعات بجمع نحو 90 مليار دولار وتقييم يصل إلى 1.4 تريليون دولار.ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، يحظى الطرح باهتمام استثنائي من المستثمرين، إذ تجاوزت طلبات شراء الأسهم المعروضة بنحو سبعة أضعاف، ما قد يجعله أكبر طرح من نوعه في التاريخ، متجاوزاً طرح شركة " ".ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه قطاع الذكاء الاصطناعي ضغوطاً متزايدة، خصوصاً بعد استقالة الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جينسن ، وتراجع أسهم الشركة وسط مخاوف من تشديد القيود التنظيمية على القطاع.ويرى محللون أن إدراج "أنثروبيك" سيمثل اختباراً مهماً لثقة المستثمرين بمستقبل الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على تحويل الطلب المتزايد على تقنياته إلى أرباح مستدامة.وسجلت الشركة إيرادات سنوية محسوبة وفق وتيرة أعمالها الحالية بلغت نحو 81 مليار دولار بنهاية تشرين الأول الماضي، لكنها تواجه التزامات مالية ضخمة، بينها نحو 71 مليار دولار مستحقة بحلول أيلول 2027، نتيجة الإنفاق على البنية التحتية والحوسبة.ومن المتوقع أن تبدأ أسهم الشركة التداول في ناسداك في 19 تشرين الثاني الجاري، وسط ترقب لأداء السهم وانعكاساته على أسهم شركات التكنولوجيا.وفي حال نجاح الطرح، قد تنضم "أنثروبيك" إلى مؤشر ناسداك 100 خلال أسابيع، ما يعزز مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي، ويضع رئيسها التنفيذي أمام تحدي تحقيق النمو والربحية في قطاع يشهد منافسة متسارعة.