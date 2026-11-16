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تتصاعد المخاوف لدى السلطات من تفاقم الأزمة المعيشية واحتمال اندلاع اضطرابات داخلية مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل نقص إمدادات والأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة جراء الحرب مع وإسرائيل.ونقلت وكالة " " عن مسؤولين إيرانيين أن القيادة تشعر بقلق متزايد من تداعيات نقص الوقود وارتفاع الأسعار، وسط ضغوط اقتصادية ناجمة عن الحصار البحري والتضخم وفقدان ملايين الوظائف.وحذّرت الحكومة الإيرانية من أن أزمة الغاز خلال الشتاء المقبل ستكون أشد من السنوات السابقة، إذ توقعت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني ارتفاع العجز في الإمدادات إلى نحو 430 مليون متر مكعب، مقارنة بنحو 300 مليون متر مكعب العام الماضي.وأرجعت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز تفاقم الأزمة إلى تضرر أربع منشآت لمعالجة الغاز خلال المراحل الأولى من الحرب، مؤكدة استمرار العمل على إصلاحها واستعادة قدراتها التشغيلية.ورغم امتلاك أحد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، فإن تقادم البنية التحتية والعقوبات الدولية والأضرار الناجمة عن الضربات العسكرية زادت صعوبة تلبية الطلب المحلي.وكشف مسؤول إيراني أن الإجراءات الحكومية الحالية تقتصر على حلول قصيرة الأجل، فيما تجري محادثات لاستيراد الغاز من لتخفيف النقص المتوقع.، حذّر المحلل الاقتصادي سعيد ليلاز من احتمال اضطرار الحكومة إلى تقليص إمدادات الغاز لبعض القطاعات الصناعية في حال تفاقمت الأزمة، مشيراً إلى أن البلاد لم تصل بعد إلى هذه المرحلة.وفي موازاة ذلك، نقلت "رويترز" عن مسؤول أمني أن أجهزة الاستخبارات تراقب أي مؤشرات على تحركات احتجاجية، وسط مخاوف من تحوّل الضغوط الاقتصادية إلى اضطرابات اجتماعية.وتنعكس الأزمة على حياة الإيرانيين، إذ بدأ بعض المواطنين شراء مدافئ كهربائية تحسباً لانقطاع الغاز، رغم ارتفاع تكلفتها، فيما يخشى أصحاب الأعمال الصغيرة من توقف أنشطتهم بسبب نقص الطاقة.وتواجه السلطات الإيرانية بذلك تحدياً مزدوجاً يتمثل في تأمين احتياجات السكان من الوقود خلال الشتاء واحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد وتراجع القدرة الشرائية.