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رجح بنك أن يستغرق نحو عامين قبل أن يتمكن من تسجيل مستويات قياسية جديدة، بعدما فقد خلال العام الجاري تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وصعود عوائد السندات وتزايد الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.وقال البنك إن المعدن النفيس تمكن سابقاً من الصعود بأكثر من 30 بالمئة خلال شهر واحد فقط ليبلغ مستوى قياسياً، إلا أن طريق العودة إلى قمم جديدة قد يكون أطول بكثير هذه المرة، ، بحسب ما ذكرت وكالة نيوز.وتتوقع الأميركية استمرار الضغوط على الذهب في المدى القريب، مع بقاء التقلبات مرتفعة نتيجة مواصلة تشديد السياسة النقدية، وهو ما يحد من جاذبية الأصول التي لا توفر عائداً دورياً مثل الذهب.وفي مذكرة صادرة الاثنين، أوضح محللون بقيادة لينا توماس أن البنك يتوقع عودة الطلب على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب بمجرد بدء خفض أسعار الفائدة، ما قد يدعم موجة صعود جديدة تدفع الأسعار إلى نحو 5600 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2028.