رجح بنك غولدمان ساكس
أن يستغرق الذهب
نحو عامين قبل أن يتمكن من تسجيل مستويات قياسية جديدة، بعدما فقد بريقه
خلال العام الجاري تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وصعود عوائد السندات وتزايد جاذبية
الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وقال البنك إن المعدن النفيس تمكن سابقاً من الصعود بأكثر من 30 بالمئة خلال شهر واحد فقط ليبلغ مستوى قياسياً، إلا أن طريق العودة إلى قمم جديدة قد يكون أطول بكثير هذه المرة، ، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ
نيوز.
وتتوقع المؤسسة المالية
الأميركية استمرار الضغوط على الذهب في المدى القريب، مع بقاء التقلبات مرتفعة نتيجة مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي
تشديد السياسة النقدية، وهو ما يحد من جاذبية الأصول التي لا توفر عائداً دورياً مثل الذهب.
وفي مذكرة صادرة الاثنين، أوضح محللون بقيادة لينا توماس أن البنك يتوقع عودة الطلب الغربي
على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب بمجرد بدء الفيدرالي
خفض أسعار الفائدة، ما قد يدعم موجة صعود جديدة تدفع الأسعار إلى نحو 5600 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2028.