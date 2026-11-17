يتجه إلى مزيد من التقلبات خلال الفترة القريبة، في ظل استمرار الضغوط الناتجة من التضخم الأميركي وارتفاع عوائد ، بالتزامن مع تزايد التوقعات بإبقاء الاحتياطي سياسته النقدية مشددة لفترة أطول.

وبحسب تقرير نشره موقع "FXStreet"، نقل عن محللي بنك "آي إن جي" مانثي ووارن ، فإن المعدن الأصفر سجل ارتفاعاً محدوداً صباح الثلاثاء، بعدما هبط في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ أيلول 2025، إثر موجة بيع حادة.

ويرى المحللان أن استمرار التضخم الأميركي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، إلى جانب تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية، تشكل عوامل ضغط على أسعار الذهب، خصوصاً أن ارتفاع الفائدة والعوائد يزيد الأصول المدرة للعائد مقارنة بالمعدن الذي لا يحقق فوائد.

الدولار والعوائد في واجهة التأثير

وأشار التقرير إلى أن تراجع أسهم شركات التكنولوجيا ساهم بدوره في الضغط على الذهب خلال الفترة الأخيرة، بعدما عمد مستثمرون إلى تقليص انكشافهم على المعدن لتغطية خسائر تكبدوها في أسواق أخرى.

وفي المقابل، يترقب المستثمرون محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر تشرين الأول، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب مانثي وباترسون، فإن احتمال مواصلة الفيدرالي تشديد سياسته النقدية سيبقى عاملاً سلبياً بالنسبة إلى الثمينة، فيما ستتحدد حركة الذهب على المدى القريب بصورة أساسية وفق اتجاه عوائد السندات الأميركية والدولار.

وتوقع المحللان أن تبقى الأسعار عرضة للتقلبات في المدى القريب، مع استمرار ارتباط تحركاتها بالتطورات النقدية الأميركية، ولا سيما أي إشارات جديدة بشأن مسار الفائدة والتضخم.