أغلنت الحكومة الروسية، أن ، ألكسندر نوفاك، طلب خلال اجتماع ضم ممثلين عن الحكومة ومنتجي ومسؤولين آخرين مواصلة العمل على تأمين واردات الوقود، بحسب " ".

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واضطرت ، وهي واحدة من أكبر مصدري الوقود في العالم، إلى استيراد البنزين ومنتجات نفطية أخرى، بدءًا من الصيف الماضي عقب سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية على مصافي النفط في البلاد.



وأكد نوفاك أن بلاده ستواصل استيراد البنزين حتى نهاية عام 2026 على الأقل، بهدف ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية.



وأوضح، على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الروسي، أن استمرار الواردات يأتي رغم امتلاك روسيا قطاعاً ضخماً لإنتاج النفط وتكريره.



وتظهر البيانات الحديثة حجم الضغط على القطاع، فقد انخفضت مبيعات البنزين بالجملة في بورصة سانت بطرسبرغ بنسبة 31% في الأسبوع الأخير بعد ضربات جديدة استهدفت مصافٍ كبرى، منها مصفاة أومسك الأكبر في روسيا ومصفاة فولغوغراد التابعة لشركة لوك أويل.



وقدّر محللون أن المصافي المتضررة في الموجة الأخيرة تمثل نحو 55% من إنتاج البنزين الروسي، فيما انخفض حجم التكرير الإجمالي إلى حوالي 3.7 مليون برميل يومياً مقارنة بـ5 إلى 5.5 ملايين برميل قبل الحرب.



وتسبب ذلك في عودة قيود الشراء في عدد من المناطق، حيث حدّت بعض محطات روزنفت البيع بـ30 لتراً في المدن و50 لتراً على الطرق السريعة، مع تقارير عن نقص متزايد في محطات الوقود.



وتعتمد روسيا في سد الفجوة على واردات بحرية من مصادر متعددة، فيما تشير تقارير استخباراتية أوكرانية وبيانات تتبع الشحن إلى أن استقبلت عبر البحر ما يقرب من 989 ألف طن من الوقود والإضافات عالية الأوكتان بين وتشرين الأول الماضيين.

